Sam Smith va reporter et renommer un nouvel album

Plus tôt dans la journée, l’auteur-compositeur-interprète Sam Smith a annoncé qu’il repousserait la sortie de son prochain album, initialement prévu pour le 5 juin, et modifierait son titre, à la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19. Smith a également confirmé qu’ils retourneraient en studio pour apporter des modifications à leur troisième album prévu, initialement intitulé To Die For.

Dans une déclaration sur Instagram, Smith a écrit: «J’ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines et je pense que le titre de l’album et sa sortie imminente ne me semblent pas corrects, alors j’ai pris la décision de continuer à travailler sur le album et apporter des modifications et des ajouts importants “.

Bien qu’un titre et une date de sortie révisés n’aient pas encore été annoncés, Smith a rassuré ses fans: “Il y aura un album cette année, je le promets!”. L’artiste «Stay With Me» a également partagé: «Je vais encore sortir de la nouvelle musique au cours des prochains mois, ce qui me passionne énormément».

Smith a terminé leur déclaration avec une note de gratitude à leurs fans, écrivant: «Merci d’être toujours à mes côtés et pour votre compréhension et votre patience. Je veux toujours bien faire par toi. Toujours.”

Le 14 février, l’artiste a sorti le single ‘To Die For’, et a partagé une interprétation acoustique de la chanson avec les fans plusieurs semaines plus tard. Smith n’a pas confirmé si l’ancienne piste titre restera sur l’album révisé.

Dans une interview avec le Zach Sang Show à la fin de l’année dernière, Smith a offert des détails sur leur prochain album, partageant que les fans pouvaient s’attendre à un son pop-forward.

“J’ai l’impression d’avoir récemment montré un côté de moi que je garde normalement pour moi ou pour ma famille et mes amis”, a déclaré l’artiste à Sang. «Je l’ai montré à tout le monde et tout le monde a adoré. Cela m’a presque donné la permission de faire ce que j’ai toujours rêvé de faire, mais j’ai toujours eu peur de le faire, qui est de la musique pop. “

Le nouveau son de Smith peut être entendu dans leurs singles récents, y compris leur collaboration avec la chanteuse Normani, “ Dancing With A Stranger ”, la chanson dance-pop, “ How Do You Sleep? ” Et une reprise de l’hymne de Donna Summer de 1977, “ I Feel L’amour’.

