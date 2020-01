Sam Totman de Dragonforce déclare que l’ancien bassiste Frédéric Leclercq n’a jamais été le plus grand fan de Power Metal

FORCE DU DRAGON guitariste Sam Totman parlé au podcast “Scars And Guitars” du dernier ajout du groupe, le bassiste / chanteur Alicia Vigil (VIGILE DE GUERRE). On lui a demandé si elle remplaçait définitivement FORCE DU DRAGONle bassiste de longue date Frédéric Leclercq, qui a quitté le groupe en août dernier, Totman a dit: “Eh bien, nous allons essayer. Vous ne voulez pas vraiment avoir quelqu’un dans le groupe [permanently] Avant toi [get] les connaître. Donc on va l’essayer pour quelques tournées et voir si on s’entend, voir si les fans l’aiment… Jusqu’à présent, tout le monde a été positif. Nous allons en quelque sorte la faire entrer pour voir comment ça se passe, en gros, puis décider ensuite. Nous avions notre producteur[[Damien Rainaud]déjà à la basse pour quelques tournées, et il était vraiment cool; ça s’est bien passé. Nous allons donc l’essayer avec elle et le prendre à partir de là. Mais, oui, nous ne le savons pas encore vraiment. “

Totman également abordé Leclercqdécision de quitter FORCE DU DRAGON après un passage de 14 ans avec le groupe. Sam a déclaré: “Je pense qu’il ne le ressentait plus. Il n’a jamais été le plus grand fan de ce style de musique en premier lieu, ce qui est plutôt drôle, parce qu’il était [the French power metal band] CÉLESTE ainsi que[avantderejoindre[beforehejoinedFORCE DU DRAGON]. Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans des groupes de power metal, mais il n’est même pas tellement dans le power metal. Je pense qu’il en avait juste assez. Il n’aimait pas vraiment nos nouvelles illustrations et le tout nouveau thème des dessins animés et tout ça. Nous n’en avons pas vraiment parlé, mais vous pouvez simplement dire qu’il n’était plus dans le coup. Et puis je pense que le KREATOR ce genre de chose est apparu juste par hasard en même temps. Je pense qu’ils lui ont demandé de faire quelques concerts puis [they told him], ‘Si tu veux être un permanent [member], vous pouvez.’ Tout s’est en quelque sorte mis en place. S’il n’avait pas eu le KREATOR chose, il serait probablement resté, mais ça s’est plutôt bien passé. Mais c’est quand même bien. Vous ne voulez pas que quelqu’un là-dedans ne soit pas totalement impliqué. Donc ça a bien marché. Nous sommes toujours amis et tout ça. “

Sorti en septembre dernier, FORCE DU DRAGONdernier album de, “Extreme Power Metal”, est disponible sous forme de CD digipak, 2LP + DL et numérique. Produit à Los Angeles, Californie par Damien Rainaud à Mix Illimité, “Extreme Power Metal” a également été enregistré, en partie, sur le guitariste Herman Lila chaîne de diffusion en direct de Tic avec la participation des fans.

FORCE DU DRAGON diffusera sa tournée mondiale en direct sur twitch.tv/hermanli. Les livestreams incluront des performances, des coulisses et des apparitions spéciales.



