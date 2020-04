Sammy Hagar dit qu’il n’est pas à blâmer pour la confiance accrue de Van Halen sur les claviers

Sammy Hagar a abattu la croyance répandue qu’il était responsable de la dépendance accrue aux claviers pendant son temps avec VAN HALEN.

Même si Hagarannées avec VAN HALEN ont été les plus performants du groupe en termes de succès dans les charts, MTV exposition et Grammy Awards, la musique du groupe est devenue un peu plus commerciale tout en conservant ce classique VAN HALEN son grâce à Eddie Van Halenle travail de guitare et le flamboiement Michael Anthony/Alex Van Halen section rythmique.

Lors d’une comparution plus tôt dans la journée (mardi 7 avril) le SiriusXMc’est “Nation du Tronc”, Hagar et Anthony tous deux ont nié Sammy était à blâmer pour VAN HALEN en recherchant un son plus lourd qui incluait les tendances pop émergentes au détriment du son plus brut et plus musclé pour lequel le groupe était auparavant connu.

“Enfin, je reçois ma boîte à savon ici,” Hagar dit (entendre le son ci-dessous). “Tout le monde m’a blâmé pour le clavier bizarre qui jouait sur l’ère” Van Hagar “, à commencer par [1986’s] «5150». Sur [1988’s] «OU812», nous sommes allés très orientés clavier. Je n’ai rien fait de tout ça. C’est ce que Eddie fait. Eddie voulait le faire. Il aimait jouer des claviers et il était vraiment bon dans ce domaine. Il a écrit ces belles chansons comme «Quand c’est l’amour» et ‘Pourquoi cela ne peut-il pas être amour’, c’est vraiment un coup de langue … “

“Une Ed vraiment dans le truc du clavier, il [didn’t] ramasser sa guitare depuis longtemps, je me souviens, ” Anthony intervint. “Il ne faisait que jouer du clavier tout le temps.”

“Donc ce n’était pas comme si j’étais assis ici à dire:” Hé, mec. Faisons quelques claviers de plus “” Hagar a continué. “Je suis assis ici à dire:” Qu’est-ce que tu as, Ed? Et il dit: «J’ai ça. Et je vais, ‘Wow, c’est super. Je pourrais chanter dessus, parce que je pouvais chanter n’importe quoi. Alors je commençais à chanter. Ed irait, ‘Oh, mec, c’est tellement cool.’ Et bien sûr, Valérie [[Bertinelli, Eddieest alors sa femme]viendrait et le validerait. Quand elle a entendu ‘Love Walks In’, elle a juste [said], ‘Oh mon Dieu.’ Et Eddieva, ‘Oh, mec. Ma femme est heureuse, donc je suis heureuse. Et je dis: “Eh bien, je suis heureux.” Et nous avons eu du succès et tout ça.

“J’ai toujours été blâmé pour les chansons au clavier et ce n’était pas moi du tout. Je suis un putain de guitariste. Chaque fois que je reprenais – comme pour «Finissez ce que vous avez commencé» ou quelque chose comme ça – quand j’initierais une chanson, c’était une chanson de guitare, parce que je ne joue pas de clavier. Ce n’était donc pas moi. J’ai simplement accepté ce que nous avions et si cela n’avait pas été bon, je ne l’aurais pas accepté. J’aurais dit: “Ça craint.” Mais ce n’était pas le cas.

“La partie la plus impressionnante pour moi est ce qu’un bon claviériste Eddie Van Halen est. Il a une main gauche sur le clavier freakin ‘aussi bon que freakin’ Bootsy Collins à la basse, mec. Il est génial avec cette main gauche. Ecouter «Quand c’est l’amour», mec. “

Hagar remplacé David Lee Roth dans VAN HALEN en 1985 et a enregistré quatre albums studio avec le groupe – “5150”, “OU812”, “Pour une connaissance charnelle illégale” et “Équilibre” – le tout en tête du classement américain. Le graphique le plus élevé Roth-LED VAN HALEN album était un n ° 2, et il a fallu attendre “1984” pour y parvenir. (2012’s “Un autre type de vérité” a également atterri au n ° 2.)



