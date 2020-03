Sammy Hagar et Circle enregistrent une nouvelle chanson «Funky Feng Shui» dans le cadre du «Lockdown Challenge»

Sammy Hagar et son CERCLE coéquipiers Michael Anthony, Jason Bonham et Vic Johnson utilisent le temps d’arrêt du coronavirus pour créer de la nouvelle musique.

Les quatre musiciens se sont connectés via leurs smartphones à partir de quatre endroits différents pour enregistrer une toute nouvelle chanson intitulée “Funky Feng Shui”.

La piste provient d’un jam LE CERCLE avait joué dans les coulisses pour se réchauffer pour les spectacles, avec Bonham fixant ses pièces en premier, Johnson en ajoutant sa deuxième guitare, Anthony mettre sa basse troisième et Hagar le couronner avec sa voix.

Une vidéo de LE CERCLE l’exécution de la piste peut être vue ci-dessous.

“LE CERCLE va en faire plus, c’est trop amusant! ” Hagar a écrit dans un message accompagnant le Instagram agrafe.

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE annulé ses spectacles sud-américains précédemment annoncés, qui devaient avoir lieu ce mois-ci, en raison de l’escalade du nouveau coronavirus (COVID-19).

En ce moment, SAMMY HAGAR ET LE CERCLE est toujours prévu de se lancer dans une tournée américaine d’été 2020 avec NIGHT RANGER. SERPENT BLANC récemment retiré du trek afin que le chanteur David Coverdale peut subir une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale bilatérale.

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE a sorti son premier album studio, “L’espace entre”, mai dernier.

“L’album est vraiment sur l’argent, la cupidité, l’illumination et la vérité,” Hagar Raconté Panneau d’affichage sur le concept lyrique du LP. “L’argent n’est pas le problème. L’argent est beau; Vous pouvez guérir les malades, vous pouvez nourrir les pauvres, vous pouvez arrêter une guerre avec de l’argent. C’est la cupidité qui est le problème. Donc, vous ne devriez pas haïr quelqu’un juste parce qu’il est riche, surtout s’ils n’ont baisé personne avec (l’argent) et s’ils en font quelque chose de bien. Bill Gates et Warren Buffett, vous ne pouvez pas leur en vouloir d’être si riche. Ces gars-là construisent des hôpitaux, construisent des écoles pour les enfants et d’autres pays. Ce sont de bons gars. C’est ce que vous pouvez faire avec de l’argent. ”



