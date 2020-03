Sammy Hagar et The Circle annulent une tournée sud-américaine sur les problèmes de coronavirus

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE a annulé ses émissions sud-américaines annoncées précédemment, qui devaient avoir lieu plus tard ce mois-ci, “en raison de l’escalade” du nouveau coronavirus (COVID-19).

Sammy a annoncé l’annulation de la tournée dans un message vidéo hier soir. Une déclaration d’accompagnement se lit comme suit: “La prochaine SAMMY HAGAR ET LE CERCLE les expositions en Amérique du Sud ont été annulées, en raison de l’escalade du Coronavirus (COVID-19). La décision a été prise avec les promoteurs locaux afin de réduire les risques potentiels pour la santé en réponse à la crise sanitaire mondiale actuelle. Si vous avez des questions concernant les remboursements, contactez le promoteur local ou l’un de leurs points de vente autorisés où vous avez acheté vos billets. “

Comme indiqué précédemment, SAMMY HAGAR ET LE CERCLE entreprendra une tournée américaine à l’été 2020 avec SERPENT BLANC et NIGHT RANGER. Hagar et son CERCLE coéquipiers Michael Anthony, Jason Bonham et Vic Johnson fera la promotion de leur premier album studio, “L’espace entre”, qui est sorti en mai dernier.

Produit par Live Nation, la sortie débutera le 9 juillet à West Palm Beach, en Floride, à l’iTHINK Financial Amphitheater et fera escale à Tampa, Cincinnati, Dallas, Phoenix et bien plus, avant de se terminer le 20 septembre à Chula Vista, en Californie, à l’amphithéâtre North Island Credit Union.

LE CERCLE a sorti un album de concert, “À votre service”, en 2015. Enregistré en tournée en 2014, il présentait des performances live de tubes Hagarquatre décennies de rock (MONTROSE, solo, VAN HALEN, LES WABORITAS, PIED DE POULET) ainsi que des morceaux classiques du LED ZEPPELIN catalogue.



Sammy a ce message vidéo important aux Redheads au Chili et au Brésil. Les prochains spectacles de Sammy Hagar & The Circle en Amérique du Sud ont été annulés, en raison de l'escalade du Coronavirus (COVID-19). La décision a été prise avec les promoteurs locaux afin de réduire les risques potentiels pour la santé en réponse à la crise sanitaire mondiale actuelle. Si vous avez des questions concernant les remboursements, contactez le promoteur local ou l'un de leurs points de vente autorisés où vous avez acheté vos billets.

