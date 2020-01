Sammy Hagar et The Circle en tournée aux États-Unis avec Whitesnake et Night Ranger cet été

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE entreprendra une tournée américaine à l’été 2020 avec SERPENT BLANC et NIGHT RANGER. Hagar dit son CERCLE coéquipiers Michael Anthony, Jason Bonham et Vic Johnson fera la promotion de leur premier album studio, “L’espace entre”, qui est sorti en mai dernier.

Hagar a annoncé la nouvelle du trek lors d’une interview avec People TV vendredi (24 janvier) avant sa comparution au MusiCares Gala de la personne de l’année AEROSMITH.

“Nous avons une annonce d’une tournée de 39, 40 villes à venir en juillet”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “L’annonce a été faite lundi [January 27]. J’en suis très excité.

“Dans toute ma carrière, avec VAN HALEN, nous avions tous les albums n ° 1, mais en tant qu’artiste solo, je n’ai jamais eu de record dans le Top 10 “, at-il poursuivi.” Et nous avions le n ° 4 dans une catégorie et le n ° 1 dans trois catégories. Et c’était un gros problème pour moi, donc je vais soutenir ce record encore cette année. Nous avons fait 30 spectacles l’année dernière. Et on va faire 39, 40 spectacles [this year].

“La raison pour laquelle je fais [more touring] c’est parce que je me sens vraiment bien “, a-t-il expliqué.” Je veux sortir et voir si je peux avoir l’énergie et l’enthousiasme pour chanter tous les soirs – pas tous les soirs, mais trois ou quatre soirs par semaine – et je veux toujours le faire. Je me suis donc engagé dans une tournée de 39 villes, qui se terminera [being] 45 ou 50 [shows]. Et SERPENT BLANCest en tournée avec nous et NIGHT RANGER. C’est une sorte de rock classique. Quand vous avez deux chanteurs comme David Coverdale et ma voix – nous avons les mêmes fans. “

Au MusiCares un événement, Hagar rejoint l’ancien ALICE COOPER guitariste Orianthi pour une performance de AEROSMITHc’est “De retour en selle”.

LE CERCLE a sorti un album de concert, “À votre service”, en 2015. Enregistré en tournée en 2014, il présentait des performances live de tubes Hagarquatre décennies de rock (MONTROSE, solo, VAN HALEN, LES WABORITAS, PIED DE POULET) ainsi que des morceaux classiques du LED ZEPPELIN catalogue.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).