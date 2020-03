Sammy Hagar prévoit une résidence à Las Vegas

Selon le Las Vegas Review-Journal, Sammy Hagar prévoit de lancer une résidence à Las Vegas cet été.

La série sera provisoirement ouverte en juin dans la tente “Celestia” à l’intérieur du STRAT Hotel, Casino et SkyPod, anciennement connu sous le nom de Stratosphere. Sammy s’installerait alors dans une résidence d’un week-end par mois, avec un format qui suivrait ses fameuses fêtes d’anniversaire à son Cabo Wabo Cantina à Cabo San Lucas.

“Je veux créer l’environnement ultime où je peux organiser la fête ultime, comme je l’ai fait à Cabo pendant 30 ans pour mon anniversaire, mais à une autre époque de l’année ici à Las Vegas, qui est vraiment la capitale mondiale de la fête, ” Hagar Raconté Revue-Journal de Las Vegas. “Je déteste mettre Cabo à la deuxième place, mais je pense que dans ce cas, ça doit prendre la deuxième place à Las Vegas.”

Parmi les invités qui Hagar a invité à le rejoindre pendant la résidence sont Rick Springfield, Billy Idol, Toby Keith, Kenny Chesney, Neal Schon, Vince Neil et membres de REO SPEEDWAGON.

Comme indiqué précédemment, SAMMY HAGAR ET LE CERCLE entreprendra une tournée estivale aux États-Unis avec SERPENT BLANC et NIGHT RANGER. Hagar et son CERCLE coéquipiers Michael Anthony, Jason Bonham et Vic Johnson fera la promotion de leur premier album studio, “L’espace entre”, qui est sorti en mai dernier.

Produit par Live Nation, la sortie débutera le 9 juillet à West Palm Beach, en Floride, à l’iTHINK Financial Amphitheater et fera escale à Tampa, Cincinnati, Dallas, Phoenix et bien plus, avant de se terminer le 20 septembre à Chula Vista, en Californie, à l’amphithéâtre North Island Credit Union.

