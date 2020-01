Sammy Hagar & The Circle annonce une tournée américaine avec Whitesnake et Night Ranger

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE entreprendra une tournée américaine à l’été 2020 avec SERPENT BLANC et NIGHT RANGER. Hagar et son CERCLE coéquipiers Michael Anthony, Jason Bonham et Vic Johnson fera la promotion de leur premier album studio, “L’espace entre”, qui est sorti en mai dernier.

Produit par Live Nation, la sortie débutera le 9 juillet à West Palm Beach, en Floride, à l’iTHINK Financial Amphitheater et fera escale à Tampa, Cincinnati, Dallas, Phoenix et bien plus, avant de se terminer le 20 septembre à Chula Vista, en Californie, à l’amphithéâtre North Island Credit Union.

“J’adore la compétition amicale sur scène, et c’est exactement ce que ça va être”, Hagar a déclaré dans un communiqué de presse. “David [[Coverdale [[SERPENT BLANC chanteur]et je n’ai que le plus grand respect les uns pour les autres, mais nous aimerions aussi faire sauter l’autre gars de la scène! Ajouter à NIGHT RANGER et les fans auront une sacrée soirée de musique. “

“Le Rocker rouge et le serpent ??? OMG … Je veux voir ça me montrer !!!” Coverdale ajoutée. “Je suis un grand fan de Sammy Hagar, Michael [[Anthony], Vic [[Johnson]et Jason [[Bonham]. … On va s’amuser ensemble !! À tous, les gens !!! “

Les préventes de billets avec le code “THECIRCLE” débutent le mardi 28 janvier à 10 heures, heure locale. Les mises en vente publiques commencent le vendredi 31 janvier.

Des dates de tournée:

09 juillet – iTHINK Financial Amphitheatre – West Palm Beach, FL



11 juillet – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre au FL State Fairgrounds – Tampa, FL



14 juillet – Ameris Bank Amphitheatre – Alpharetta, GA



15 juillet – Coast Credit Union Music Park à Walnut Creek – Raleigh, NC



18 juillet – Amphithéâtre de prêts immobiliers de Veterans United à Virginia Beach – Virginia Beach, VA



19 juillet – PNC Music Pavilion – Charlotte, NC



22 juillet – BB&T Pavilion – Camden, NJ



23 juillet – Jiffy Lube Live – Bristow, VA



25 juillet – Seneca Allegany Resort & Casino Outdoor Venue – Salamanca, NY



26 juillet – Northwell Health au Jones Beach Theatre – Wantagh, NY



07 août – Hollywood Casino Amphitheatre – Maryland Heights, MO



08 août – Riverbend Music Center – Cincinnati, OH



11 août – DTE Energy Music Theatre – Clarkston, MI



12 août – Blossom Music Center – Cuyahoga Falls, OH



14 août – Hollywood Casino Amphitheatre – Tinley Park, IL



15 août – Ruoff Home Mortgage Music Centre – Noblesville, IN



18 août – Saratoga Performing Arts Center – Saratoga Springs, NY



19 août – S&T Bank Music Park – Burgettstown, PA



21 août – PNC Bank Arts Center – Holmdel, NJ



22 août – Xfinity Center – Mansfield, MA



02 septembre – Dos Equis Pavilion – Dallas, TX



Septembre 03 – Pavillon Cynthia Woods Mitchell – The Woodlands, TX



06 septembre – Pavillon Ak-Chin – Phoenix, AZ



08 septembre – FivePoint Amphitheatre – Irvine, Californie



10 septembre – Amphithéâtre USANA – West Valley City, UT



13 septembre – Amphithéâtre Shoreline – Mountain View, Californie



15 septembre – Amphithéâtre Sunlight Supply – Ridgefield, WA



16 septembre – White River Amphitheatre – Auburn, WA



18 septembre – Toyota Amphitheatre – Wheatland, Californie



20 septembre – Amphithéâtre de la North Island Credit Union – Chula Vista, Californie

Hagar a annoncé la nouvelle du trek lors d’une interview avec People TV vendredi (24 janvier) avant sa comparution au MusiCares Gala de la personne de l’année AEROSMITH.

“Dans toute ma carrière, avec VAN HALEN, nous avions tous les albums n ° 1, mais en tant qu’artiste solo, je n’ai jamais eu un record du Top 10 “, a-t-il dit.” Et nous avions le n ° 4 dans une catégorie et le n ° 1 dans trois catégories. Et c’était un gros problème pour moi, donc je vais soutenir ce record encore cette année. Nous avons fait 30 spectacles l’année dernière. Et on va faire 39, 40 spectacles [this year].

“La raison pour laquelle je fais [more touring] c’est parce que je me sens vraiment bien “, a-t-il expliqué.” Je veux sortir et voir si je peux avoir l’énergie et l’enthousiasme pour chanter tous les soirs – pas tous les soirs, mais trois ou quatre soirs par semaine – et je veux toujours le faire. Je me suis donc engagé dans une tournée de 39 villes, qui se terminera [being] 45 ou 50 [shows]. Et SERPENT BLANCest en tournée avec nous et NIGHT RANGER. C’est une sorte de rock classique. Quand vous avez deux chanteurs comme David Coverdale et ma voix – nous avons les mêmes fans. “

LE CERCLE a sorti un album de concert, “À votre service”, en 2015. Enregistré en tournée en 2014, il présentait des performances live de tubes Hagarquatre décennies de rock (MONTROSE, solo, VAN HALEN, LES WABORITAS, PIED DE POULET) ainsi que des morceaux classiques du LED ZEPPELIN catalogue.