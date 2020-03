Santan Dave a-t-il une petite amie? Qui a-t-il emmené aux BRIT 2020? – HITC

Santan Dave a absolument brisé les Brit Awards, mais a-t-il une petite amie qui l’encourage?

Les fans de Santan Dave ont toujours su qu’il réussirait, mais certains se demandent s’il a une petite amie…

Je salue le roi Dave!

Il y a tellement de grands artistes qui travaillent aujourd’hui, dont certains noms notables de ces dernières années sont Stormzy, Michael Kiwanuka, Lewis Capaldi et Harry Styles. A part être musiciens, qu’ont-ils tous en commun?

Eh bien, maintenant, c’est qu’ils ont tous perdu contre Dave en compétition pour le meilleur album aux Brit Awards. C’est là un talent sérieux, mais la plupart conviendront sans réserve que le premier album studio de David Orobosa Omoregie méritait d’être couronné.

Psychodrama est une masterclass de rap britannique avec des moments forts tels que «Location», «Streatham» et «Black», le dernier dont il a joué majestueusement lors de la cérémonie.

Il a eu un énorme 2019 dévoilant le record qui a également marqué le prix Mercury, ainsi que dans la série populaire Top Boy sur Netflix. Nous imaginons que son emploi du temps est plus chargé que jamais, mais a-t-il une petite amie célébrant son succès à ses côtés?

Santan Dave a-t-il une petite amie?

Non, Santan Dave n’a pas de petite amie.

Selon Dating Celebs, le rappeur de 21 ans ne sort avec personne pour le moment. La même source souligne qu’il a, bien sûr, déjà eu des relations, mais rien pour le moment.

Comme avec la plupart des musiciens, des indices sur leur vie amoureuse se trouvent dans la musique.

Dans le single ‘Professor X’ de 2019, les paroles incluent:

– “Toute fille avec qui je suis est décédée dix, neuf, huit ans.”

– «Je veux dire, toutes mes ex-filles me détestent, mais comment tu vas avoir mon bébé, bébé? Tu ne sais pas que je vis ça, petit garçon? Style de vie tout fou, si vous ne discutez pas avec votre mec, vous verrez. “

– “Maintenant, je suis dans la fête avec Tara et cette fille a un corps comme une armure.”

– “Peng ting toujours diffusé, laissé en lecture puis bleu comme le Barça.”

La chanson se termine même par une citation de Top Boy: “Et ta vie amoureuse?” “C’est une bonne question, mec, cela ne me dérangerait pas de m’amuser un peu si je suis honnête.” Eh bien, cela ressemble à la réponse à notre question ici.

Qui Dave a-t-il emmené aux BRIT 2020?

Le rappeur a été photographié avec son amie Eva lors de la célébration de l’événement (voir photo ci-dessous).

Selon l’Express, il a continué à faire la fête après la cérémonie avec ses amis et s’est dirigé vers la discothèque The Scotch of St James dans le Grand Londres, portant toujours son survêtement Nike désormais bleu emblématique.

Dave a également été photographié avec son collègue artiste Jorja Smith, qui a remporté respectivement la meilleure artiste solo féminine et l’étoile montante aux Brit Awards 2019 et 2018.

Un compte fan sur Instagram a posté une photo de la paire avec la légende: «Quand aurons-nous une chanson?! Félicitations au GOAT pour avoir remporté le meilleur album! Très mérité. ” Maintenant, ce serait quelque chose.

Twitter parle de Dave aux Britanniques

Comme vous vous en doutez, un certain nombre de fans et d’admirateurs sont allés sur Twitter pour parler de tout ce que Dave aux Brit Awards. Sa performance était honnêtement juste phénoménale – la quantité écrasante d’éloges est justifiée.

