S’appuyant sur le succès de Pear Inoculum, Tool annonce une tournée nord-américaine

Après avoir dépassé les charts avec un CD de 45 $ l’année dernière, le groupe de rock basé à Los Angeles Tool a annoncé une tournée nord-américaine de 28 arrêts.

Tool a fait l’annonce avec Ticketmaster, qui sera le distributeur exclusif des billets de première main pour les spectacles.

Le groupe est en train de boucler une série de concerts en Océanie, et ils joueront ensuite aux États-Unis le 9 mars à Spokane. Les dates sont réservées dans la dernière partie de juin, y compris une représentation prévue le 13 juin à Bonnaroo; Outil précédemment titré Bonnaroo 2007, avec Tom Morello de Rage Against the Machine.

De plus, Metallica s’étant retiré du Sonic Temple Art and Music Festival de cette année, Tool devrait co-titrer l’événement de Columbus avec les Red Hot Chili Peppers. Sonic Temple commencera le 15 mai.

Tool a sorti un cinquième album studio (leur premier depuis 10,000 Days en 2006), Fear Inoculum, le 30 août 2019.

Le coffret de 45 $ du CD comprenait un artbook, des haut-parleurs et une paire de baskets, et la demande des fans était si importante que de nombreux magasins de disques indépendants avaient des lignes à la porte. Les ventes et l’intérêt générés par Fear Inoculum ont été suffisants pour le propulser devant Norman Rockwell de Lana Del Rey! et Taylor Swift’s Lover dans les charts.

Le mois dernier, Tool a reçu un Grammy «Best Metal Performance» pour «7empest», le morceau de clôture de 15 minutes sur Fear Inoculum. De plus, «Fear Inoculum» a été nominé pour «Meilleure chanson rock», qui a finalement été attribué à «This Land» de Gary Clark Jr.

Une nouvelle tournée n’est pas le seul moyen pour Tool de capitaliser sur sa base de fans dédiée; Les billets de prévente et les packages VIP pour les concerts mentionnés seront d’abord mis à la disposition des membres de Tool Army.

Contrairement à presque tous les autres clubs de fans, qui sont généralement libres d’adhérer, l’adhésion à Tool Army coûte 49,99 $ par an; chaque inscrit reçoit un porte-clés, deux autocollants, un patch, un certificat commémoratif et un t-shirt. De plus, du contenu exclusif (mises à jour, photos, séquences de performances, etc.) est parfois mis à la disposition des membres de Tool Army.

La plupart des billets de prévente générale de Tool seront disponibles à l’achat le 28 février à 10 h 00 à l’est et 7 h 00 à l’ouest, encore une fois via Ticketmaster.