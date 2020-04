Sara Bareilles a contracté COVID-19, mais a «complètement récupéré»

L’auteur-compositrice-interprète lauréate d’un Grammy, Sara Bareilles, a été testée positive pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, mais a depuis récupéré complètement.

La femme de 40 ans a révélé son diagnostic à travers une histoire Instagram. Tout en profitant d’un peu d’air frais et d’une promenade «à distance sociale», Bareilles a reconnu qu’elle serait atteinte de l’infection et qu’elle est «complètement rétablie». Après cela, la native d’Eureka, en Californie, a exprimé son soutien à tous ceux qui souffrent pendant cette «période vraiment difficile» et a noté à quel point elle était reconnaissante de «se promener».

Pas quelques-unes des publications Instagram récemment publiées par Sara Bareilles se concentrent sur la sensibilisation au COVID-19 et sur la solidité tout au long de la crise. Bien que intrinsèquement puissants, ces messages sont également significatifs compte tenu du diagnostic et du rétablissement de Bareilles.

La pandémie de COVID-19 a affecté l’industrie de la musique à plus d’un titre. Financièrement, de nombreux artistes souffrent parce que des problèmes de santé et des interdictions de rassemblement de grande envergure ont provoqué la quasi-totalité des festivals et performances à venir. De même, les ordonnances gouvernementales de fermeture d’entreprises non essentielles ont incité une partie importante des studios d’enregistrement à cesser temporairement d’admettre des musiciens et des employés.

Du point de vue de la santé, le PDG d’Universal Music, Lucian Grainge, le pilier de l’opéra Placido Domingo et le membre du Rock and Roll Hall of Fame Jackson Browne luttent contre la maladie. (Placido Domingo s’est surtout rétabli après un séjour d’une semaine à l’hôpital, tandis que Jackson Browne s’auto-met en quarantaine à la maison.) Tragiquement, le créateur de «Stacy’s Mom» Adam Schlesinger et la légende de la musique country Joe Diffie sont décédés à la suite d’un coronavirus complications.

Au moment d’écrire ces lignes, les professionnels de la santé avaient diagnostiqué environ 1,06 million de cas de COVID-19 dans le monde.

Lisez la transcription complète de l’histoire Instagram liée au coronavirus de Sara Bareilles ici:

“Salut les amis. La marche sur la distance sociale vient de recevoir une thérapie. Je voulais juste m’enregistrer. Je suis vraiment calme en ce moment et je continuerai probablement à être calme, juste en quelque sorte à prendre tout cela et à avoir beaucoup de sentiments, comme moi. Je l’avais [the novel coronavirus], juste pour que vous sachiez, et complètement récupéré, juste pour que vous sachiez. Et je pense juste à toutes les personnes qui traversent cette période vraiment difficile et qui envoient beaucoup d’amour. Et être vraiment reconnaissant pour chaque respiration facile et chaque jour où je me promène. Beaucoup d’amour les gars, prenez soin de vous. ”