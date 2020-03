Saving Grace de Robert Plant annonce sa tournée américaine en mai 2020

Légendaire LED ZEPPELIN chanteur Robert Plant et son nouveau groupe GRÂCE SALVATRICE entamera sa toute première tournée aux États-Unis en mai. Le soutien à la plupart des dates proviendra de CATFISH KEITH.

Des dates de tournée:

12 mai – Pantages Theatre – Minneapolis, MN *



13 mai – Turner Hall Ballroom – Milwaukee, WI



15 mai – Old Town School of Folk Music – Chicago, IL



17 mai – Mountain Stage – The Clay Center – Charleston, Virginie-Occidentale *



19 mai – The Capitol Theatre – Port Chester, NY *



20 mai – The Town Hall – New York, NY *



23 mai – Lincoln Theatre – Washington, DC *

* avec CATFISH KEITH

Une prévente d’artiste pour les dates sera lancée le mercredi 4 mars à 10 h et la mise en vente publique débutera le vendredi 6 mars à 10 h.

Avec GRÂCE SALVATRICE, Plante revient sur les côtes nord-américaines sous une forme transcendantale extrême apportant de nouveaux visages, un nouveau son et une autre façon de regarder et d’écouter.

Une nouvelle coopérative composée de Suzi Dian (voix), Oli Jefferson (percussion), Tony Kelsey (mandoline, baryton et guitares acoustiques), Robert Plant (voix) et Matt Worley (guitares banjo, acoustique et baryton), GRÂCE SALVATRICE a fait ses débuts au début de 2019 avec une série de concerts surprise dans de petites salles à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande et plus tard, un trio de dates au Royaume-Uni soutenant CONVENTION DE FAIRPORT. Les performances intimes ont vu le groupe s’inspirer d’un répertoire de «musique inspirée du paysage de rêve des Marches galloises», des chansons qui s’étendent sur PlanteLes goûts et influences variés de son père, notamment sa passion de toujours pour le folk britannique et américain, les spirituels et le blues traditionnel, y compris un certain nombre de standards bien-aimés et de favoris de longue date par Doc Watson, Donovan, Moby Grape et Faible, entre autres.



