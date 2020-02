Scorpions et Whitesnake annulent le concert de Brisbane après la chirurgie d’urgence de Klaus Meine

SCORPIONS et SERPENT BLANC ont annoncé l’annulation de leur concert du 24 février au Brisbane Entertainment Center de Brisbane, en Australie.

Le spectacle a été annulé quelques heures seulement après SCORPIONS chanteur Klaus Meine a révélé qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour enlever des calculs rénaux.

Voici la déclaration complète du lieu annonçant l’annulation du concert de Brisbane:

“Malheureusement, en raison d’une urgence médicale au sein du SCORPIONS tour party, le SCORPIONS et SERPENT BLANC Le spectacle prévu au Brisbane Entertainment Center demain, lundi 24 février 2020 a été annulé.

“Les billets achetés par carte de crédit ou de débit seront remboursés en totalité (y compris la prime d’assurance billet et l’achat de billet remboursable, le cas échéant) et les clients n’ont pas besoin de prendre de mesures. Les clients doivent prévoir jusqu’à 15 jours ouvrables pour que le remboursement apparaisse dans leur compte.

“Si votre carte de crédit ou de débit a été définitivement fermée / annulée, veuillez fournir Ticketek avec des détails mis à jour afin de traiter votre remboursement.

“Les clients qui ont acheté des billets dans une agence en espèces ou par EFTPOS seront contactés par téléphone dans les 15 prochains jours pour organiser un remboursement complet. Vous pouvez également contacter Ticketek.

“Les demandes de remboursement supplémentaires doivent être adressées à ticketek.com.au.”

SCORPIONS et SERPENT BLANC avait précédemment abandonné leur spectacle du 22 février à Sydney pour permettre Meine suffisamment de temps pour se remettre de la procédure.

Dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée, Klaus dit qu’il a subi une “attaque douloureuse” après avoir joué avec SCORPIONS mercredi à Melbourne. Il a poursuivi en disant qu’il doutait qu’il serait de retour sur pied jusqu’au début de la semaine prochaine.

ce n’est pas la première fois SCORPIONS ont annulé un spectacle à Sydney. En novembre 2018, le groupe allemand a dû annuler son apparition dans la ville tout en soutenant DEF LEPPARD en tournée australienne.

SCORPIONS devraient entrer dans un studio à Hanovre, en Allemagne, fin mars pour commencer la pré-production du nouvel album. Le LP sera enregistré à Los Angeles en mai et juin, avant que le groupe ne reprenne le Strip de Las Vegas plus tard en juillet avec son spectacle exclusif de résidence en tête d’affiche.



