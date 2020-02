Scorpions reporte le concert de Sydney en raison d’une «urgence médicale»

SCORPIONS ont été forcés de reporter leur concert à Sydney, en Australie.

Les légendes du hard rock allemand, qui sont au milieu d’une tournée en Australie avec SERPENT BLANC, a annulé le concert de samedi 22 février “en raison d’une urgence médicale dans le SCORPIONS fête de tournée. “

“Live Nation travaille sur une date reportée pour la semaine prochaine, avec des détails à suivre dès que possible “, a déclaré le promoteur dans un communiqué.

Tous les billets existants resteront valables pour une entrée à la date reportée, sans besoin d’échange. Les remboursements seront disponibles pour les clients qui ne peuvent pas assister à la date reportée et peuvent être obtenus en contactant leur point de vente. “

SCORPIONS et SERPENT BLANCLe concert de Brisbane ce lundi 24 février devrait se dérouler comme prévu.

SCORPIONS entrera dans un studio à Hanovre, en Allemagne, fin mars pour commencer la pré-production du nouvel album. Le LP sera enregistré à Los Angeles en mai et juin, avant que le groupe ne reprenne le Strip de Las Vegas plus tard en juillet avec son spectacle exclusif de résidence en tête d’affiche.

Promu par Live Nation et Caesars Entertainment, SCORPIONS “Sin City Nights” La résidence de Las Vegas débute le samedi 4 juillet au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino. SCORPIONS seront rejoints par des invités spéciaux QUEENSRŸCHE.

SCORPIONS précédemment joué une mini-résidence à Las Vegas en mai 2016, comprenant cinq spectacles au Joint au Hard Rock Hotel & Casino. Le soutien à ces dates provenait également de QUEENSRŸCHE.

