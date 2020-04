‘Scott 3’: Scott Walker en fait un triplé

Si le public pop britannique des années 1960 a raté le chant passionné de la fin et du grand Scott Walker sur les Walker Brothers»Succès mémorables, ils ont quand même voyagé avec lui très volontiers dans la prochaine phase de sa carrière. Walker a commencé sa période solo avec l’album de 1967 Scott, qui a frappé le numéro 3. Le suivi de l’année suivante, Scott 2, est allé jusqu’au numéro 1. Puis, le 5 avril 1969, il a fait les charts britanniques avec Scott 3. Il ferait bientôt trois des trois meilleurs albums de suite.

Toujours produit par John Franz, le nouvel ensemble a vu le chanteur d’origine américaine, maintenant âgé de 25 ans, approfondir son exploration de la pop et de la chanson baroques hautement stylisées. Parmi ses faits saillants notables, citons «30 Century Man», sa propre composition qui, plusieurs années plus tard, donnera son nom au film documentaire sur la vie de Walker. Comme ses deux prédécesseurs, le LP a également montré l’admiration de Scott pour l’écriture de l’artisan de chanson belge Jacques Brel.

Cette fois, la majeure partie du disque était composée de dix chansons de Walker, écrites sous son vrai nom, Noel Scott Engel. Ensuite, la version britannique de Scott 3 s’est conclue avec trois co-écritures de Brel, «Sons Of», «Funeral Tango» et l’une des plus célèbres de toutes ses compositions. La ballade lugubre “If You Go Away” a été écrite par Brel sous le titre “Ne Me Quitte Pas” et avait des paroles en anglais écrites par l’écrivain et poète américain Rod McKuen.

Scott 3 est entré dans les charts britanniques au n ° 9, alors que le groupe australien The Seekers continuait au sommet avec une collection Best Of. Une semaine plus tard, l’album de Walker atteint son apogée n ° 3, Crème’S libération d’adieu Au revoir a remplacé les Seekers au sommet. En juin, Scott a fait une dernière visite au palmarès des singles britanniques en tant qu’artiste solo avec un morceau qui était sur la version américaine de Scott 3 mais pas sur la version britannique, «Lights Of Cincinatti».

Écoutez 15 morceaux essentiels de Scott Walker dans notre histoire dédiée.

