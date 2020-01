Scott Gorham dit que c’est “ décevant ” Thin Lizzy ne sera pas intronisée au Rock and Roll Hall of Fame cette année

MINCE LIZZY guitariste Scott Gorham a exprimé sa déception quant au fait que son groupe ne sera pas intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll cette année.

le Phil Lynott-une tenue devant était sur le bulletin de vote pour la classe de 2020 mais n’a pas reçu suffisamment de votes.

Jeudi (16 janvier), Gorham a écrit sur les réseaux sociaux: “Tout d’abord, je tiens à féliciter tous les gagnants qui ont été intronisés au 2020 Temple de la renommée.

“Je voulais exprimer ma sincère gratitude à tous MINCE LIZZY fans du monde entier, qui ont voté en grand nombre pour soutenir notre nomination à être intronisé dans Temple de la renommée. Recevoir une nomination après tant d’années était en effet un honneur qui aurait célébré Philippe pour son génie d’écrire de la musique et des paroles qui nous ont tous touchés.

“Il est bien sûr décevant que malgré vos efforts, nous n’ayons pas fait la coupe finale. Cela aurait été formidable d’être intronisé, mais connaître votre soutien continu au fil des ans signifie finalement plus que d’être reconnu par un panel d’experts de l’industrie.”

“Je souhaite vraiment qu’il puisse y avoir un Temple de la renommée pour MINCE LIZZY supporters, car je voterais certainement pour chacun d’entre vous, parce que vous avez vraiment compris ce que nous essayions de faire. “

Depuis sa mort prématurée en 1986, Lynott a laissé un héritage musical qui continue d’influencer et d’inspirer les musiciens du monde entier. Même le légendaire Bob Dylan a été cité en chantant LIZZYlouanges. Au cours des années, LynottLes chansons de ‘ont été couvertes par un éventail d’artistes aussi divers que HENRY ROLLINS, LES CORRS, ÉCRASER DES CITROUILLES, RANDY BACHMAN, HUEY LEWIS, METALLICA et LE TRAITEMENT.

En 2018, RTÉ, Diffuseur national de radio et de télévision irlandais, a été diffusé “Phil Lynott: Scéalta sur la vieille ville”, l’histoire derrière la fabrication de la fin MINCE LIZZY vidéo promotionnelle du chanteur pour sa chanson “Vieille ville”, sur RTÉ One. Le documentaire a été réalisé exclusivement pour RTÉ.

Après Lynottla mort, Gorham continué à porter le flambeau pour MINCE LIZZY, faisant revivre le groupe et se produisant avec diverses compositions. En décembre 2012, Gorham formé un nouveau groupe, BLACK STAR RIDERS, comme une ramification de MINCE LIZZY. Le quintette a sorti son premier album, “Tous l’enfer se déchaîne”, en mai 2013.

BLACK STAR RIDERS«quatrième album studio, “Un autre état de grâce”, arrivé en septembre dernier via Explosion nucléaire.



