Scott Ian d’Anthrax révèle sa plus fière carrière

ANTHRAX guitariste Scott Ian a récemment été interviewé par Ben Brodie de BenFillsIn.com. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé combien de sa vie avait été consacrée à la musique, Ian a répondu: “Je joue de la guitare depuis que j’ai neuf ans, donc ça fait 47 ans. ANTHRAX a commencé en 1981, il est donc sûr de dire, depuis 81. L’année prochaine sera notre 40e anniversaire, avec ANTHRAX. Donc, oui, beaucoup de temps – serait ma réponse. 40 ans de ma vie à jouer de la guitare ANTHRAX. Il n’y a pas beaucoup de groupes qui durent aussi longtemps et qui font encore des disques et qui tournent et qui le font au niveau que nous faisons et avec l’énergie que nous faisons.

“Les gens me demandent toujours:” Quelle est la chose la plus fière de votre carrière? De quoi êtes-vous le plus fier? ” Et c’est ça – c’est ma carrière “, a-t-il poursuivi. “C’est le fait que nous sommes un groupe depuis si longtemps, et nous devons continuer à faire ça. Je continue à jouer de la guitare ANTHRAX. Pour moi, c’est la chose dont je suis le plus fier. “

ANTHRAX a passé les quatre dernières années en tournée pour soutenir son dernier album, “Pour tous les rois”, qui a été publié en février 2016. Un effort de suivi est prévu fin 2020 ou début 2021.

ANTHRAXLe prochain disque sera la troisième version complète depuis le retour du chanteur en 2010 Joey Belladonna, qui est revenu dans le giron pour les “Big Four” avec METALLICA, SLAYER et MEGADETH, ce qui contribue à inspirer une nouvelle vague de créativité.

En janvier dernier, ANTHRAX le batteur Charlie Benante a déclaré que le prochain album du groupe serait “bizarre et énervé”.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).