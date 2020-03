Scott Stapp annonce sa tournée européenne d’automne 2020

Scott Stapp a annoncé la jambe européenne de “La tournée des survivants”, surnommé après le prochain single, “Survivant”. Le trek de 22 dates débutera le 26 octobre à Londres, au Royaume-Uni, et dirigera l’artiste multi-platine dans 13 pays. Le public peut s’attendre à ce que le chanteur extraordinaire interprète une sélection de succès n ° 1 de son propre catalogue ainsi que de son groupe CREDO.

Les billets seront mis en vente le mercredi 25 mars à 11h00 CET.

Juillet dernier, Scottest le premier album en six ans, “L’espace entre les ombres”, introduit “But pour la douleur”, ScottLe plus haut single du palmarès depuis 2005. Ses dates de tournées en Amérique du Nord et du Sud sont venues avec toute la puissance, le pyro et les hymnes attendus de l’une des plus grandes voix de la musique rock récente et il a récemment discuté de son voyage de cinq ans pour surmonter et reconstruire au cours d’une séance de questions-réponses franche au Pollstar Live! conférence. Ayant combattu pour son retour, “Survivant” est un hymne puissant pour renforcer la détermination de toute personne aux prises avec l’adversité Scott rugit les démons du passé, “comment tu m’aimes maintenant?!”

Plus tôt dans le mois, Scott a fait ses débuts une vidéo PSA inspirante de son voyage en Équateur avec ChildFund International, l’un de ses partenaires philanthropiques depuis 2015. Réglez sa chanson “Réveil téléphonique”, la vidéo illustre le potentiel de chaque individu et la joie de donner, tant pour le donateur que pour les destinataires.

“ChildFund a créé un réseau pour donner à ces enfants une chance de se battre pour surmonter la réalité dans laquelle ils sont nés. Les enfants dans le besoin n’ont pas à être victimes de négligence “, a déclaré Scott.

Des dates de tournée:

26 octobre – Royaume-Uni – Londres – O2 Academy Islington



27 octobre – Royaume-Uni – Birmingham – The Mill



28 octobre – Royaume-Uni – Leeds – Entrepôt



30 octobre – FR – Paris – Trabendo



31 octobre – FR – Lyon – CCO



02 novembre – IT – Trévise – New Age



03 novembre – CH – Zurich – Dynamo



05 novembre – DE – Munich – Backstage Werk



07 novembre – DE – Nuremberg – Hirsch



08 novembre – AT – Vienne – Szene



10 novembre – PL – Varsovie – Proxima



11 novembre – DE – Berlin – Kesselhaus



14 novembre – DE – Heidelberg – Halle 02



16 novembre – DE – Cologne – Live Music Hall



17 novembre – NL – Leiden – Gebr De Nobel



19 novembre – BE – Anvers – Trix



20 novembre – DE – Dortmund – FZW



21 novembre – DE – Hambourg – Gruenspan



25 novembre – SE – Göteborg – Trädgårn



27 novembre – NON – Oslo – Youngs



28 novembre – SE – Stockholm – Fållan



30 novembre – FI – Helsinki – Tavastia

Stapp est connu comme leader pour CREDO (plus de 50 millions d’albums vendus dans le monde), et pour son travail en tant qu’artiste solo qui a sorti le platine certifié “The Great Divide” (2005) et “Preuve de vie” (2013), qui présentait son premier solo Panneau d’affichage N ° 1, “Suicide lent”.

Stapp a subi une fusion très médiatisée et enflammée en 2014, après quoi il est entré dans un programme intensif de réadaptation. Stapp a également perdu la garde de ses trois enfants au cours de cette période, tout en manquant à une audience et menaçant de tuer président Obama.

Stapp est maintenant sobre et en thérapie intensive. Il prend des médicaments pour le trouble bipolaire – une condition qui provoque des changements inattendus de l’humeur, de l’énergie et des niveaux d’activité – travaille dans le cadre d’un programme en 12 étapes et rencontre un sponsor, en disant: “Rien n’est plus important que ma sobriété.”

