Scott Stapp annonce «The Survivor Tour»

Sept mois seulement depuis “L’espace entre les ombres” a fait ses débuts au sommet des charts, Scott Stapp annonce son prochain single, “Survivant”et les premières dates du “La tournée des survivants”, qui débute le 5 juin à Pacific Junction, Iowa. Billets en prévente pour Live Nation les lieux débuteront le mardi 10 mars à 10 h, heure locale. La mise en vente générale des billets commence le 13 mars à 10 h, heure locale, le ScottStapp.com.

Juillet dernier, Scottest le premier album en six ans, “L’espace entre les ombres”, introduit “But pour la douleur”, ScottLe plus haut single du palmarès depuis 2005. Ses dates de tournées en Amérique du Nord et du Sud sont venues avec toute la puissance, le pyro et les hymnes attendus de l’une des plus grandes voix de la musique rock récente et il a récemment discuté de son voyage de cinq ans pour surmonter et reconstruire au cours d’une séance de questions-réponses franche au Pollstar Live! conférence. Ayant combattu pour son retour, “Survivant” est un hymne puissant pour renforcer la détermination de toute personne aux prises avec l’adversité Scott rugit les démons du passé, “comment tu m’aimes maintenant?!”

Aujourd’hui, Scott a également débuté une vidéo PSA inspirante de son voyage en Équateur avec ChildFund International, l’un de ses partenaires philanthropiques depuis 2015. Réglez sa chanson “Réveil téléphonique”, la vidéo illustre le potentiel de chaque individu et la joie de donner, tant pour le donateur que pour les destinataires. Comme il l’a fait l’été dernier, Stapp sera l’hôte ChildFund représentants sur chaque site afin que les fans qui sont en mesure de parrainer un enfant pour 36 $ par mois.

“ChildFund a créé un réseau pour donner à ces enfants une chance de se battre pour surmonter la réalité dans laquelle ils sont nés. Les enfants dans le besoin n’ont pas à être victimes de négligence “, a déclaré Scott.

“La tournée des survivants” dates de tournée (plus de spectacles à annoncer):

04 avril – Apopka, FL @ Apopka Amphitheatre



05 juin – Pacific Junction, IA @ Rally In The Hills



06 juin – St. Charles, IL @ Arcada Theatre



07 juin – Detroit, MI @ St Andrews



09 juin – Cleveland, OH @ House of Blues



10 juin – Pittsburgh, PA @ Roxian Theatre



12 juin – State College, PA @ Stage West



13 juin – Montclair, NJ @ Wellmont Theatre



14 juin – Boston, MA @ Big Night Live



17 juin – Huntington, NY @ Paramount Theatre



18 juin – Philadelphie, PA @ Theatre of Living Arts



20 juin – Atlanta, GA @ The Loft at Center Stage



23 juin – La Nouvelle-Orléans, LA @ House of Blues



25 juin – Sherman, TX @ Hot Summer Nights



27 juin – Houston, TX @ House of Blues



28 juin – San Antonio, TX @ Aztec Theatre



