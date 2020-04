Scott Stapp lance un visualiseur provocateur «survivant»

Grammy-auteur-compositeur, artiste solo et voix de CREDO, Scott Stapp a publié un visualiseur provocant et opportun pour un nouveau single “Survivant”. Le clip remplace une vidéo en direct, qui a été annulée pour observer les recommandations de distanciation sociale.

“Survivant” est allé à la radio au début du mois d’avril pour donner suite Scottest le single le plus performant depuis 2005 (“But pour la douleur”). Dans sa première semaine, “Survivant” était la chanson la plus ajoutée en Amérique, avec plus de 40 stations l’ajoutant à la rotation et présentée sur SiriuxXMc’est Octane canal. À sa deuxième semaine, la chanson a atteint le Top 40 et a été ajoutée à SpotifyAdrenaline Workout et Heavy Gamer playlists.

C’est l’hymne d’un combattant qui reflète la mentalité Scott convoqué lors de la perte d’espoir dans ses batailles personnelles. C’est une affirmation positive, une déclaration de foi audacieuse, puissamment prononcée.

“‘Survivant’ c’est un état d’esprit face à l’adversité ” Scott. “Tenir la foi, l’affirmation positive, la réalisation de soi, parler et croire les choses en réalité sont tous des éléments de cette mentalité. C’est un état d’esprit qui vous donne la force de continuer à vous battre, à perdurer et à maintenir le courage de continuer à vous battre pour faire de l’autre côté, pour vaincre, pour gagner, pour survivre. “

La vidéo utilise des images à la fois personnelles et universelles – Scott dans une tempête de verre brisé; un enfant appauvri représentant le travail de ChildFund International, dont il est porte-parole; les survivants du cancer, des abus sexuels, de la traite et de la discrimination raciale; les survivants de la guerre, le sort des immigrants et les sans-abri désireux de travailler pour surmonter leur malheur sont tous référencés. Dans un moment émouvant, un citoyen masqué et la définition de «survivant» apparaît – «reste en vie ou vit une affliction».

Tout au long de la vidéo, un “héros” musclé et coiffé juxtaposé à l’image est un rappel que tous les héros ne portent pas de capes. “Tous les survivants sont des héros”, Scott m’a dit. “Si vous travaillez chaque jour pour surmonter, par la force de la foi, de la volonté et de la force, vous êtes un survivant.”

ScottLa foi de ‘, un aspect déterminant de sa sobriété et un concept fréquent dans son écriture, fournit certains des cris de rassemblement les plus forts, “Je me tiens ici, baptisé par le feu, un survivant” et “vivant, parce que je croyais.”

Ce n’est pas un mystère ce que les démons et les luttes Scott est en train de crier avec “tu as joué avec un combattant” et “comment tu sais comme moi?!” mais les auditeurs penseront aux leurs en appliquant la chanson aux obstacles les plus quotidiens ainsi qu’aux défis les plus complexes de la vie.

“But pour la douleur”, “Nom” et “Survivant” de Scottest le premier album en six ans, “L’espace entre les ombres”, sont entrés dans le palmarès Billboard Rock Top 40 depuis la sortie de l’album en juillet dernier. Le LP lui-même a fait ses débuts dans le Top 3 et le Top 10 des classements rock et album aux États-Unis et au Royaume-Uni.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).