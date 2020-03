Scotti Hill de Skid Row vous apprend à jouer en solo dans ‘I Remember You’ (Vidéo)

SKID ROW guitariste Scotti Hill a mis en ligne une leçon vidéo présentant la chanson classique du groupe “Je me souviens de toi”.

Dans une déclaration accompagnant les vidéos Youtube Libération, Colline a écrit: “Venir à vous du haut du bâtiment Shitty Vista à Black Lung Canyon en Californie.

“On m’a souvent posé des questions sur ce solo, et si je voulais faire une leçon vidéo. Eh bien, voilà. Regardez la fin pour voir mon ampli et mes réglages. Profitez-en”.

Il y a deux ans et demi, Colline exclu la possibilité d’une SKID ROW retrouvailles avec chanteur Sebastian Bach, expliquant que lui et ses camarades de groupe ne veulent pas “se mettre dans une situation instable et être malheureux et détruire ce que nous avons maintenant”.

Bach devant SKID ROW jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les autres membres ont pris une pause et ont joué brièvement dans un groupe appelé LUNDI OZONE.

En 1999, SKID ROW réformé et, après un peu de remaniement au fil des ans, a présenté une gamme composée de bassiste original Rachel Bolan et guitaristes Dave “Snake” Sabo et Colline, aux côtés du batteur Rob Hammersmith et chanteur Johnny Solinger.

SKID ROW mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncerTNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur d’origine sud-africaine, basé en Grande-Bretagne ZP Theart, qui avait auparavant FORCE DU DRAGON, RÉSERVOIR et JE SUIS JE.

Lors d’une apparition sur l’épisode du 7 août de “Un autre podcast FN”, Colline a demandé s’il est vrai que Bach a été relevé de ses fonctions SKID ROW quand il aurait réservé le groupe pour ouvrir pour BAISER sans d’abord consulter ses coéquipiers. “Cela a provoqué un tollé géant, c’est ce qu’il a fait, et[[Sébastien]a fait quelque chose pour Serpent c’était inacceptable, ” Colline révélé (entendre l’audio ci-dessous). “Il a appelé sa maison le jour de Thanksgiving et a dit des choses horribles dans son répondeur, et Serpent dit: «Vous savez quoi? Je ne serai plus dans un groupe avec toi. Voilà. C’est aussi simple que ça.”

Colline a également parlé SKID ROWdécision de prendre une pause après Bachest le départ du groupe. Il a dit: “Eh bien, à ce stade, le grunge était entré en jeu. Nous avions fait «Subhuman Race». C’est un disque cool; il a ses moments. Et puis nous sommes sortis et avons fait cette tournée et ce fut un échec. Et à ce moment-là, avec tout ce qui se passait en interne dans le groupe, quelque chose allait donner, et c’était justement ce que c’était. Tout le monde en avait assez de tout, et cela ne valait pas la peine que quiconque quitte la maison pour ça. Donc, lorsque cela s’est produit, nous avons tous cessé de nous appeler. Nous avions beaucoup été sur la route, mec. Je veux dire, nous avons fait cette première tournée – c’était seize mois – nous sommes rentrés à la maison, nous avons fait un disque, nous sommes repartis en tournée pendant vingt-deux mois, nous sommes revenus à la maison, nous avons fait un autre disque, nous avons continué… Nous étions sortis longtemps, mais ces deux premières tournées ont été très longues. Pour les gens qui s’entendent, cela s’use. Donc, quand il y a beaucoup d’agitation et des trucs comme ça, c’est difficile de continuer. Donc, avec tout cela combiné, vous avez des gars qui étaient, comme, ‘Très bien. J’ai besoin d’une pause.'”

Selon Scotti, il n’a vu aucun de ses coéquipiers pendant “probablement un an” jusqu’à ce qu’il, Serpent et Rachel “a commencé un petit projet parallèle”, LUNDI OZONE. “Nous voulions juste essayer quelque chose de différent – tout ce qui sort sortait – pas particulièrement pour la musique heavy ou tout autre type de musique”, a-t-il expliqué. “Mais après un certain temps, cela ne se sentait pas bien. Et je me souviens Serpent et j’allais à New York un jour, nous étions sur le ferry qui roulait là-bas, et il était, comme, “Seriez-vous intéressé à faire SKID ROW avec un chanteur différent? Je me disais: ‘Ouais. Les gens vont paniquer, mais ils peuvent alors créer leur propre putain de groupe – faites-le comme ils veulent. C’est ce qui se passe. ‘ C’est ce que nous avons fait. “

Colline appelé SKID ROWIl a relancé “très difficile” et a décrit le voyage du groupe comme “une bataille pour arriver là où nous en sommes maintenant. Nous jouons maintenant et nous passons un très bon moment”, a-t-il dit. “Mais ce fut une bataille – c’était vraiment à nouveau dans les putains de trous, et les fourgonnettes et les véhicules récréatifs et les hôtels de merde, quand vous les avez, et nous avons remonté la pente.”

Malgré le fait que la reconstruction du SKID ROW la marque a été tout sauf facile, Colline est catégorique qu’il n’a aucun intérêt à une réunion avec Bach. “Non. Cette porte est fermée”, a-t-il dit. “On en a parlé, les deux camps ont fait des va-et-vient et cela ne devait pas arriver. Donc, cette porte est maintenant fermée.”

A la question de savoir si cela signifie que la scission est “pour toujours” et qu’il n’y aura jamais de SKID ROW retrouvailles avec Sébastien, Scott a dit: “Ouais. Je le crois.” Il a ajouté: “Je vous dis quoi: notre chanteur, ZP Theart, c’est un frère, mec. C’est un grand putain de chanteur, c’est un grand chanteur, c’est un gars que j’ai hâte de voir, un gars avec qui j’ai hâte de sortir. Nous lui faisons confiance avec le groupe dans lequel nous avons été pendant tout ce temps, et cela nous est précieux. Nous pouvons sortir et jouer et nous amuser. “

Colline a déclaré que bien qu’il comprenne le désir des fans de voir un SKID ROW retrouvailles classiques, il n’abandonnera pas son bien-être émotionnel pour un plus gros salaire.

“Les gens disent,” Hé, mec, fais-le pour les fans. ” Pas au détriment de mon bonheur, non “, at-il dit. “Désolé. Il ne se passe rien.” Mais fais-le pour les fans. ” Non.

“Nous apprécions les fans – nous le faisons”, a-t-il poursuivi. “Nous sommes probablement le groupe le plus sympathique pour les fans que vous rencontrerez. Je rencontre tout le temps des gens, et ils disent:” Vous êtes tellement sympathiques, parce que nous avons rencontré ce groupe la semaine dernière et ils étaient des connards. ” Ou, “Nous avons rencontré ce groupe” – nous entendons cette merde tout le temps. Nous sortirons dans le froid, nous sortirons avec eux, mais ce que nous ne ferons pas, c’est nous mettre dans une situation volatile et être malheureux et détruit ce que nous avons maintenant. “

Malgré le fait qu’il ne souhaite pas jouer dans un groupe avec Bach encore, Colline est complémentaire des compétences de son ancien camarade de groupe.

“Ce n’est pas une rock star, c’est une superstar, mec”, a déclaré le guitariste. “Il est génial, mec. Je me rends totalement compte de ce qu’il est. Je vais parler pour moi: c’est un gars … il va se couper la gorge pour faire un bon spectacle. Il met tout ça là-bas. C’est un grand chanteur et un grand leader – l’un des plus grands de tous les temps. Mais nous ne travaillons pas ensemble. Pour remplacer un gars comme ça, c’est … Eh bien, oui, vous vous rendez compte de ce que vous êtes contre. Les gens sont, comme, “Ils n’ont pas idée… “Oui, nous avons une idée – bien sûr que nous le faisons. Mais c’était la seule façon de le faire. Et les disques qu’il a fait avec SKID ROW sont super – il a fait un excellent travail. Et il était juste une énorme partie de cela. Mais cela ne peut tout simplement pas arriver. Remplacer un gars comme ça, ouais, c’est dur, c’est dur. “

Scotti a également précisé qu’il ne faisait pas de fans de blâmer un membre ou un autre pour la disparition de SKID ROWLa composition classique de l ‘équipe et l’ échec de toute tentative de réunion précédente.

“Tout le monde, comme, ‘Oh, nous sommes sur SKID ROWdu côté », ou« nous sommes sur Sébastiencôté. Non, non, non, non … Tu dois être du côté du rock and roll “, at-il dit.” Et quand Sébastien joue dans votre ville, allez le voir, car il est génial. Quand SKID ROW joue en ville, allez les voir… car nous allons vous faire sauter le cul. ”