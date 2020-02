Se pourrait-il que nous aurons bientôt de nouvelles musiques des Yeah Yeah Yeahs?

Cette 2020 nous réserve bien des surprises au niveau musical, comme le retour de certains groupes qu’on aime. Pendant longtemps – nous ne nous souvenons même pas combien – nous avons s’attendait à ce que les Yeah Yeah Yeahs reviennent dans le grand plan, présentant de nouveaux rolas et les jouant dans les scènes les plus importantes du monde et à notre malheur, Karen, Nick et Brian se sont un peu distancés pour travailler sur différents projets, mais apparemment nous aurions bientôt quelque chose de cette taille.

Il s’avère que dans une récente interview accordée par Karen O pour la station de radio double j, la chanteuse du groupe new-yorkais n’a pas pu échapper à la question évidente, Quand aurons-nous de la musique fraîchement sortie du four du Yeah Yeah Yeahs? Bien qu’il n’ait pas donné de réponse qui pourrait nous exciter ou une date précise pour la sortie d’un nouvel album – parce qu’au fond ils n’ont toujours rien enregistré -, Karen a déclaré qu’elle était prête à retourner au studio avec ses camarades de classe et à enregistrer des chansons inédites.

Comme c’est ce que le chanteur des Yeah Yeah Yeahs a dit à propos d’un futur album: «Tout ce que je peux dire, c’est que je me sens prêt à faire de la musique. C’est plus ou moins tout ce que je peux en dire. Il semble qu’il soit temps de proposer quelque chose de nouveau, mais cela ne s’est pas encore produit, alors nous verrons comment cela se passera cette année. »

Le dernier album que Yeah Yeah Yeahs a sorti était Mosquito, il y a presque sept ans et depuis, le groupe a continué à donner des concerts partout dans le monde., parmi eux un spectacle au Vive Latino de 2013 ainsi qu’une présentation spectaculaire au Corona Capital Guadalajara l’an dernier. Pendant tout ce temps, Karen O travaillait sur divers projets, dont Crush Songs, son premier album solo et Lux Prima, un album avec le célèbre producteur Danger Mouse. Pour sa part Nick Zinner a monté une exposition photographique qui est même venue dans notre pays et a monté Oxfam avec Damon Albarn et Fleaet Brian Chase a sorti deux albums solo.

Il est temps que les Yeah Yeah Yeahs reviennent, non?