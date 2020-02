Sean Paul et Tove Lo font équipe sur un nouveau single “Calling On Me”

La légende du dancehall Sean Paul et la pop star suédoise Tove Lo se sont réunis pour leur nouveau morceau, “Calling On Me”.

Sur la piste, la star jamaïcaine proclame: «Je serai là pour vous donner ce dont vous avez besoin / Je soutiendrai votre appel de façon désintéressée / Tout comme vous le feriez pour moi sans un« s’il vous plaît »/ Même sang avec moi.» Tove Lo chante le crochet: “Appeler, appeler, appeler sur moi / Toujours courir vers toi / Je serai, je serai, je serai à l’heure / Comme tu l’attends de moi”.

La fondation électro-pop de Tove Lo s’écoule sans effort avec les rythmes house classiques de Sean Paul, mettant en valeur les sons emblématiques des deux artistes.

L’artiste lauréat d’un Grammy n’est pas étranger à collaborations, qui a récemment fait équipe avec Oryane sur «Love Mi Ladies» et avec le rappeur YG sur «When It Comes To You». Ces dernières années, il suit également Sia, Dua Lipa, Nicki Minaj, Kelly Rowland, Migos, David Guetta, J Balvin et DJ Snake parmi une liste croissante.

Après avoir annoncé le nouveau single, le rappeur, chanteur et producteur de disques jamaïcain a partagé son inspiration pour la chanson:

“‘ Calling On Me ’est une chanson dope qui reflète le vrai côté de l’amour. Si vous aimez quelqu’un, l’énergie ne change jamais. Ils peuvent faire appel à vous à tout moment, je suis fier d’avoir un chanteur aussi incroyable que Tove Lo sur la piste avec moi. “

Avec près de 2 milliards de flux mondiaux combinés et 23 millions d’auditeurs mensuels Spotify, Sean Paul reste sans aucun doute l’une des voix les plus reconnaissables de la musique.

Tove Lo a démarré cette année avec la sortie de deux nouveaux titres: ‘Bikini Porn’ et ‘Passion and Pain Taste the Same When I’s Weak’. Ces morceaux ont rapidement suivi son dernier album Sunshine Kitty, sorti en septembre 2019.

«Le quatrième album de la pop star suédoise contient certaines de ses écritures les plus vulnérables dans son disque le plus clubb», écrit Pitchfork.

Écoutez le meilleur de Sean Paul sur Apple Music et Spotify.