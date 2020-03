Sebastian Bach annonce des dates de tournée reprogrammées pour la deuxième étape de la tournée du 30e anniversaire de Skid Row

Ancien SKID ROW chanteur Sebastian Bach a annoncé les dates nouvellement reprogrammées pour la deuxième étape de sa tournée célébrant le 30e anniversaire du premier album éponyme du groupe. Le trek, qui devait initialement commencer plus tard ce mois-ci, aura maintenant lieu cet automne, à partir du 28 octobre et jusqu’au 15 décembre, avec des invités spéciaux COEUR COUTURÉ. Toutes les dates ont été reportées et les billets et les surclassements VIP achetés seront honorés aux nouvelles dates prévues, à l’exception de Regina, Uncasville et Roanoke. Les fans qui ont acheté des billets et des surclassements VIP pour ces trois spectacles devront contacter leur point de vente pour obtenir un remboursement.

Plus tôt ce mois-ci, Bach a fourni la déclaration suivante concernant le report de la tournée: “En raison de circonstances extrêmes indépendantes de notre volonté, nous reporterons la deuxième étape de la tournée du 30e anniversaire du 25 mars au 11 mai. Le mot clé est reporté! J’étais vraiment impatient de tout au long de ce printemps, mais plusieurs villes le long de la tournée ont forcé des annulations de rassemblements publics, ce qui est hors de mon contrôle.Il est également TRÈS important pour moi que ma famille, mon groupe et mon équipe et ma famille élargie AKA mes fans restent en sécurité et en bonne santé. En attendant, je vais continuer à travailler sur de nouvelles musiques! “

À l’étape de l’automne 2019 de la tournée, Bach généralement ouvert l’ensemble de 15 chansons avec “Tornade” – les “Skid Row” Dernier morceau de LP – et “Pour toujours” avant que le chanteur ait exécuté le reste du LP dans l’ordre. En rappel, Sébastien joué deux chansons de SKID ROWalbum de 1991 “Esclave à la mouture”: “La menace” et “Affaires de singe”.

Juin dernier, Bach adressé une “invitation ouverte” aux autres membres de la SKID ROWLa programmation classique de “get on stage and jam” lors de la récente tournée du chanteur. Quelques jours plus tard, lors d’un entretien avec le Finlandais Kaaos TV, guitariste Dave “Snake” Sabo a confirmé qu’il n’accepterait pas Bachdernière ouverture. “Je travaille avec mon groupe”, a-t-il déclaré. “C’est SKID ROW, et c’est ce que je fais. “

Le batteur Rob Affuso – qui est parti SKID ROW en 1998 et prétend être “le seul ancien membre qui garde le contact avec tous les anciens SKID ROW et est toujours de bons amis avec tous “- a ensuite rejoint Bach le 25 septembre au Sony Hall de New York pour jouer la chanson classique du groupe “Makin ‘A Mess”.

Demandé par Pierre roulante s’il pense que ses anciens camarades de bande sont offensés, il a lancé son invitation publiquement, Bach a dit: “Non. Je pense que c’est une affaire d’ego. Ils n’aiment pas quand j’attire l’attention, et ils n’attirent pas l’attention. Ça a toujours été comme ça. Je peux déjà les voir devenir fous, parce que je vends spectacles, et ils ne font pas partie du spectacle, et bla, bla, bla. “

Sebastian BachLe groupe est:

Sebastian Bach (SKID ROW) – Chant



Bobby Jarzombek (HALFORD, FATES WARNING) – Batterie



Rob DeLuca (UFO, SPREAD EAGLE) – Basse



Brent Woods (VINCE NEIL, CHEVY METAL) – Guitare, choeurs

Dates de tournée reprogrammées:

28 octobre – Blue Lake, Californie – Blue Lake Casino & Hotel



30 octobre – Seattle, WA – Clearwater



31 octobre – Portland, OR – Aladdin



02 novembre – Vancouver, BC – Commodore Ballroom



03 novembre – Victoria, BC – Distrikt



06 novembre – Calgary, AB – Palace Theatre



07 novembre – Edmonton, AB – River Cree Casino



10 novembre – Minneapolis, MN – Skyway Theatre



11 novembre – Rosemont, IL – Joe’s Live



13 novembre – Westbury, NY – L’espace à Westbury



14 novembre – Hopewell, Virginie – Beacon Theatre



16 novembre – Boston, MA – Big Night Live



17 novembre – Washington, DC – Howard Theatre



18 novembre – Glenside, Pennsylvanie – Keswick Theatre



21 novembre – Montréal, QC – Théâtre Corona



22 novembre – Québec, QC – L’Imperial Bell



23 novembre – Toronto, ON – Phoenix



25 novembre – Détroit, MI – Harpos



28 novembre – Renfro Valley, KY – Centre de divertissement



29 novembre – Bristol, TN – Paramount Theatre



01 décembre – Columbia, SC – Le Sénat



03 décembre – Sebastian, Floride – Captain Hiram’s Sand Bar



04 décembre – Pensacola, FL – Vinyl Music Hall



05 décembre – Hattiesburg, MS – Brewsky’s



06 décembre – Baton Rouge, LA – Varsity Theatre



08 décembre – Dallas, TX – Gas Monkey



11 décembre – Tempe, AZ – Chapiteau



13 décembre – Los Angeles, Californie – Fonda



14 décembre – San Diego, Californie – House of Blues



15 décembre – San Francisco, Californie – Great American Music Hall