Sebastian Bach: La seule personne plus asinine que Donald Trump est quelqu’un d’assez stupide pour voter pour lui

Sebastian Bach a explosé Le président Donald Trump et ses partisans comme des “idiots sans cervelle”.

L’ancien SKID ROW chanteur a fait ses remarques en réponse à Atout réprimander les médias lors d’un point de presse de la Maison Blanche sur la situation des coronavirus.

AtoutL’aspect de lundi était moins chargé que d’habitude, en partie parce que la White House Correspondents ‘Association a annoncé qu’un de ses membres pourrait présenter des symptômes du coronavirus.

Le président a regardé vers l’un des membres du groupe de travail, Dre Deborah Birx, et notant les sièges vides dans la salle de briefing, lui a demandé: “En raison de l’éloignement social, nous les gardons vides et ils les gardent vides. Y aura-t-il jamais un moment où toutes ces personnes vraiment en colère, en colère, qui ne “Je ne m’aime pas beaucoup pour commencer, mais ils ne m’aiment pas vraiment, y aura-t-il jamais un moment où ces sièges seront pleins, pleins à ras bord comme avant?”

Birx a répondu: “Nous apprenons beaucoup sur la distanciation sociale et les maladies respiratoires, et je pense que ce sont les discussions que nous devons avoir à l’avenir.”

Bach a ensuite partagé une vidéo de l’échange sur son Twitter et il a inclus le commentaire suivant: “La seule personne plus asinine que cette personne est quelqu’un d’assez stupide pour voter pour cette personne #brainless #idiot”

Atout Mardi, il a déclaré qu’il espérait que l’économie du pays serait de nouveau opérationnelle d’ici Pâques – dimanche 12 avril. Il a également comparé une fois de plus le coronavirus à la grippe dans une tentative apparente de minimiser le risque posé par la nouvelle maladie. Mais les experts en santé publique ont averti que le coronavirus est nettement plus contagieux.

Plus de 400 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 18 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.



La seule personne plus stupide que cette personne est quelqu’un d’assez stupide pour voter pour cette personne #brainless #idiot https://t.co/MRKAhyiibX

– Sebastian Bach (@sebastianbach) 24 mars 2020



