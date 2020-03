Sebastian Bach pose des voix pour le flipper «Heavy Metal»

Ancien SKID ROW chanteur Sebastian Bach a établi des voix pour Stern Pinball, Inc.à venir “Heavy métal” flipper. Il est également prévu d’apparaître sur la bande originale du jeu. DETHKLOKc’est Brendon Small et L’ORCHESTRE DE NUIT, entre autres.

“C’est le premier flipper pour lequel j’ai jamais chanté et je suis honoré d’en faire partie! Restez à l’écoute pour un aperçu d’un prochain épisode de Suivre le Sebastian’s sur lequel je vais travailler pendant cette f ***** up time!

“Vous savez quoi? Je dois dire quelque chose! J’ai fait tellement de tournées au cours des dernières années que toute cette situation de verrouillage fonctionne bien pour moi! Oui, je souhaite que cela ne se soit jamais produit de toute évidence, mais j’ai un nouveau contrat d’enregistrement et je J’ai enfin le temps de me lancer dans mon nouvel album! Nous pouvons certainement enregistrer pendant ce temps en envoyant des fichiers dans les deux sens et je suis totalement prêt à mettre des voix ici même dans mon berceau, donc ça marche vraiment bien!

“Restez à l’écoute pour les nouvelles du nouvel album, c’est ce sur quoi nous nous concentrons! Enfin!”

De retour en 2018, Bach Raconté Fusion de Detroit WRIF 101.1 FM une station de radio qu’il allait signer un accord avec un label américain de heavy metal qui l’aiderait à faire un nouvel album solo “définissant sa carrière”.

Parmi les musiciens qui doivent apparaître sur le disque figurent Jean 5, Steve Stevens, Devin Bronson, Orianthi, Brent Woods, Eli Santana et Jeremy Colson.

Bach n’a pas sorti un disque complet depuis “Donnez-leur l’enfer”, sorti en 2014. Comme son prédécesseur, celui de 2011 “Coups de pied et cris”, le disque est sorti via Frontiers Music Srl, le label italien spécialisé dans ce qu’on appelle communément AOR, un terme qui signifiait autrefois un format radio populaire (“rock orienté album”) mais qui s’applique aujourd’hui aux actes dont la diffusion est marginale.

Bien que Bach avait dit dans certaines de ses interviews que son prochain disque serait moins agressif musicalement et qu’il serait “plus édifiant et amusant”, a-t-il déclaré WRIF qu’il a changé d’avis.

“Bien avant [the new record deal] arrivé, je pensais faire plus d’un album basé sur l’acoustique parce que j’ai fait beaucoup d’enregistrements solo “, at-il dit.” J’ai fait «Angel Down», dont je suis très fier de cet album. alors «Coups de pied et cris», qui est un excellent album. ‘Give’ Em Hell ‘… Sans parler de «ABachalypse Now», qui est un ensemble de trois enregistrements. «Forever Wild» DVD, «Apportez Em Bach Alive!… J’ai sorti beaucoup de disques. Et mettre le dernier, quand j’y mets tellement de temps et d’efforts et qu’il n’obtient pas l’attention qu’il mérite, pour moi en tant qu’artiste, je suis, comme, ‘Fuck!’ Donc j’étais, tu sais quoi? Si je veux sortir un autre album de heavy metal, hard rock, j’ai besoin d’aide. J’ai besoin d’une entreprise autour de moi qui y mettra le même type d’attention, de temps et d’efforts que moi. Alors maintenant, on dirait que ça se passe. Alors maintenant, je change ma façon de voir les choses. ”



Roches de quarantaine! J’ai eu une explosion dans mon home studio hier en fixant les voix pour le prochain @sternpinball ‘Heavy Metal’ Pinball Machine !! Avec la musique enregistrée par Brendon Small de Metalocolypse, je suis fier d’être un chanteur invité pour Dethklok !! Nous enregistrons une chanson de The Heavy Metal Soundtrack Album qui est un album que j’adore! Tout ce que j’avais à faire était d’aller dans ma bibliothèque de vinyles (qui est dans mon studio), de mettre le disque, d’apprendre cette mère camionneur et de le déposer! C’est le premier flipper pour lequel j’ai jamais chanté et je suis honoré d’en faire partie! Restez à l’écoute pour un aperçu d’un épisode à venir de Keeping Up With the Sebastian’s sur lequel je vais travailler pendant cette f ***** up time! Vous savez quoi? Je dois dire quelque chose! J’ai fait tellement de tournées au cours des dernières années que toute cette situation de verrouillage fonctionne bien pour moi! Oui, je souhaite que cela ne se soit jamais produit de toute évidence, mais j’ai un nouveau contrat de disque et j’ai enfin le temps maintenant de me lancer dans le crack! Nous pouvons certainement enregistrer pendant ce temps en envoyant des fichiers dans les deux sens et je suis totalement configuré pour définir les voix ici dans mon berceau, donc cela fonctionne très bien en fait! Restez à l’écoute pour les nouvelles des nouveaux albums sur lesquels nous nous concentrons! Finalement! Pic: Mon chaud? Chaud? Chaud? Lockdown Lover @suzanne_le_bach (vous pouvez m’enfermer à tout moment chérie) ???? ❤?

