Sebastian Bach: Pourquoi j’ai choisi Stitched Up Heart comme acte de soutien pour la tournée du 31e anniversaire de ‘Skid Row’

Ancien SKID ROW chanteur Sebastian Bach a annoncé COEUR COUTURÉ comme acte d’ouverture de sa tournée nord-américaine du printemps 2020 célébrant le 31e anniversaire de SKID ROWest le premier album de.

Bach a expliqué son choix d’actes de soutien dans un article publié sur les réseaux sociaux mercredi 22 janvier. Il a écrit: “Au cours des 31 années qui ont suivi la sortie du premier album, je me suis toujours vanté d’avoir choisi des groupes d’ouverture de tueur pour que vous vous lanciez avant de monter sur scène. Tout a commencé en 1992 avec un petit groupe ont entendu parler de PANTERA retour sur le «Esclave à la mouture» tour. Ils ont libéré ‘Étalage vulgaire de pouvoir’ un mois après le début de notre tournée et le reste appartient à l’histoire. Après cela, nous avons sorti un groupe appelé SOUNDGARDEN tu as dû entendre parler d’eux. Puis ce fut CLOUS DE NEUF POUCES! Bonjour Temple de la renommée du rock and roll, tu as fait du chemin bébé! Et plus récemment SANTA CRUZ, ONE BAD SON, Monte Pittman, KOBRA ET LE LOTUS….. Tous ces musiciens + équipage, des professionnels accomplis sur des pistes assez exténuantes! Parce que c’est comme ça que nous aimons le faire!

“Nous recherchions un groupe sympa pour la tournée du 31e anniversaire et j’ai vu une vidéo de COEUR COUTURÉ“, at-il poursuivi.” J’ai cliqué dessus et j’ai vraiment creusé ce que j’ai vu + entendu! Je pense que vous allez creuser ce groupe! Ils ont un nouveau disque qui sort donc vous avez tous de nouveaux morceaux à écouter pendant que nous faisons le premier disque «Skid Row» dans son intégralité, d’avant en arrière! Dans l’attente de la tournée avec COEUR COUTURÉ regardez leur vidéo! Ne manquez pas ce spectacle! Billets et packages VIP disponibles dès maintenant sur http://www.SebastianBach.Com “

BachLa tournée 2020 débutera le 25 mars à Blue Lake, en Californie, et se terminera le 11 mai à San Francisco, en Californie.

À l’étape de l’automne 2019 de la tournée, Bach généralement ouvert l’ensemble de 15 chansons avec “Tornade” – le dernier morceau du LP – et “Pour toujours” avant que le chanteur ne joue le reste de “Skid Row” en ordre. En rappel, Sébastien joué deux chansons de SKID ROWalbum de 1991 “Esclave à la mouture”: “La menace” et “Affaires de singe”.

En juin, Bach adressé une “invitation ouverte” aux autres membres de la SKID ROWLa programmation classique de “get on stage and jam” lors de la récente tournée du chanteur. Quelques jours plus tard, lors d’un entretien avec le Finlandais Kaaos TV, guitariste Dave “Snake” Sabo a confirmé qu’il n’accepterait pas Bachdernière ouverture. “Je travaille avec mon groupe”, a-t-il déclaré. “C’est SKID ROW, et c’est ce que je fais. “

Le batteur Rob Affuso – qui est parti SKID ROW en 1998 et prétend être “le seul ancien membre qui garde le contact avec tous les anciens SKID ROW et est toujours de bons amis avec tous “- a ensuite rejoint Bach le 25 septembre au Sony Hall de New York pour jouer la chanson classique du groupe “Makin ‘A Mess”.

Demandé par Pierre roulante s’il pense que ses anciens camarades de bande sont offensés, il a lancé son invitation publiquement, Bach a dit: “Non. Je pense que c’est une affaire d’ego. Ils n’aiment pas quand j’attire l’attention, et ils n’attirent pas l’attention. Ça a toujours été comme ça. Je peux déjà les voir devenir fous, parce que je vends spectacles, et ils ne font pas partie du spectacle, et bla, bla, bla. ”



