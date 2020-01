Sebastian Bach: «Quiconque pense que le changement climatique n’est pas réel est celui qui a subi un lavage de cerveau»

Sebastian Bach dit que “quiconque pense que le changement climatique n’est pas réel est celui qui subit un lavage de cerveau.”

L’ancien SKID ROW chanteur répondait à une récente interview avec Pain de viande dans lequel le chanteur légendaire a accusé un adolescent militant du changement climatique Greta Thunberg d’être «lavé le cerveau».

“Je ressens ça Greta” Pain de viande a dit au Royaume-Uni Courrier quotidien. “Elle a subi un lavage de cerveau en pensant qu’il y a des changements climatiques et qu’il n’y en a pas.

“Elle n’a rien fait de mal mais elle a été forcée de penser que ce qu’elle dit est vrai.”

Vendredi (3 janvier), HALESTORM frontwoman Lzzy Hale a tweeté un lien vers une histoire sur Pain de viande‘s Greta commente et écrit dans un message d’accompagnement: “C’est pourquoi la nouvelle génération doit intensifier la baise !!” Peu de temps après, son tweet a été partagé par Bach, qui a sonné: “De toute évidence, quiconque pense que le changement climatique n’est pas réel est celui qui subit un lavage de cerveau”

De retour en septembre, Vigoureux loué Thunberg comme “notre époque moderne Jeanne d’Arc, “disant que l’adolescente suédoise” est assise à une table ronde de jeunes femmes qui ont inspiré et façonné l’humanité “.

La jeune femme de 17 ans a attiré l’attention des médias internationaux ces derniers mois pour son activisme franc sur le changement climatique, notamment en prononçant un discours passionné au Sommet des Nations Unies sur l’action pour le climat appelant les dirigeants mondiaux à ne pas répondre à la crise climatique avec plus d’urgence.

Président Trump, qui a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme face au changement climatique, a partagé une vidéo de Thunbergdiscours de Twitter, et au-dessus, il a écrit, sarcastique, “qu’elle semble être une jeune fille très heureuse, impatiente d’un avenir brillant et merveilleux. Tellement agréable à voir!”

97 pour cent ou plus des scientifiques du climat qui publient activement conviennent que les tendances au réchauffement climatique au cours du siècle dernier sont extrêmement probables en raison des activités humaines.



De toute évidence, quiconque pense que le changement climatique n’est pas réel est celui qui subit un lavage de cerveau https://t.co/tk3ixrdm7V

– Sebastian Bach (@sebastianbach) 4 janvier 2020



Mots clés:

sebastian bach

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).