Sebastian Bach reporte sa tournée nord-américaine du printemps 2020

Dans le sillage de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Sebastian Bach a reporté sa tournée nord-américaine du printemps 2020 pour célébrer le 31e anniversaire de SKID ROWest le premier album de.

Plus tôt aujourd’hui, Bach a publié la déclaration suivante via les réseaux sociaux: “En raison de circonstances extrêmes indépendantes de notre volonté, nous reporterons la 2e étape de la tournée du 30e anniversaire du 25 mars au 11 mai. Le mot clé ici est REPORTÉ! L’équipe Baz et moi travaillons dur dans les coulisses pour reprogrammer les dates à l’automne.

“Nous avions vraiment hâte de vous accompagner tout ce printemps, mais plusieurs villes le long de la tournée ont forcé des annulations de rassemblements publics, ce qui est hors de notre contrôle. Il est également TRÈS important que nos familles, mon groupe et l’équipe et ma famille élargie AKA, vous tous, fans de rock, restez en sécurité et en bonne santé. En attendant, je vais continuer à travailler sur de nouvelles musiques!

“Les détenteurs de billets et de surclassement VIP, tous les billets seront honorés pour vos nouvelles dates de spectacle !! Veuillez rester à l’écoute pour plus d’informations.

“Nous serons BACH sur la route plus tard cette année!”

BachLa tournée 2020 devait débuter le 25 mars à Blue Lake, en Californie, et se terminer le 11 mai à San Francisco, en Californie.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a débuté en Chine fin décembre, une pandémie mercredi 11 mars.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds) et à travers des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

L’agence recommande aux gens d’éviter les «contacts étroits» avec quiconque présente des symptômes pseudo-grippaux.



En raison de circonstances extrêmes hors de notre contrôle, nous reporterons la 2e étape de la tournée du 30e anniversaire de …

Publié par Sebastian Bach le vendredi 13 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).