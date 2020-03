Sebastian Bach se fait casser le gâteau au visage par Roger Daltrey (Vidéo)

À son 76e anniversaire, L’OMS chanteur Roger Daltrey a été présenté avec un gâteau d’anniversaire par Sebastian Bach sur le Croisière Rock Legends VIII à bord du navire de croisière Independence Of The Seas. Après avoir ramassé le gâteau avec ses deux mains, Daltrey a procédé à l’écraser Bachle visage (voir la vidéo ci-dessous).

L’ancien SKID ROW chanteur a semblé rire de l’épisode, en disant au rockeur légendaire: “Si vous n’étiez pas Roger Daltrey, ce serait une situation différente. Je t’aime. Aimons-nous cet homme ou quoi? “

Roger, pour sa part, a déclaré qu’il “avait essayé d’avertir” Sébastien cette “L’OMS et des gâteaux, ou quoi que ce soit à voir avec L’OMS et les gâteaux, ne mélangez pas. “

Quand Daltrey a célébré son 75e anniversaire l’année dernière, Bach a partagé une photo de lui avec L’OMS chanteur sur Instagram et a écrit dans un message d’accompagnement: “J’ai eu la chance de rencontrer Roger sur le Rock Legends Cruise et a été introduit à l’homme par nul autre que l’un des plus grands batteurs de tous les temps, Artimus Pyle de LYNYRD SKYNYRD.

“Roger est une inspiration complète pour chaque musicien. Comme sur toute cette croisière, il n’y avait pas de cassettes, pas de pistes d’accompagnement, tous les groupes étaient tous live tout le temps. Avec Roger ouvrant la voie! Il chantait parfaitement et était un maître avec le balancement du micro qui me rendait haha ​​nostalgique!

“Quand @artimuspyleband m’a présenté Roger il a dit ‘tu sais, je ne savais pas quelle taille Sébastien était avant de le rencontrer! Roger j’ai dit “oui, c’est un crime n’est-ce pas” Roger «Je t’aime tellement mec! J’adore tes SCREAMS! ‘ Il a ri et a dit “eh bien, mes couilles ne le font pas!” “

Cette année Croisière Rock Legends VIII expédié de Port Everglades à Fort Lauderdale, en Floride, le 27 février et retourné le 2 mars, après avoir visité Grand Cayman.



