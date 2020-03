Sebastian Bach sur Donald Trump: “ Notre animateur d’émissions de télé-réalité est un petit bébé pétulant qui ne croit pas aux sciences ”

Sebastian Bach a défendu un NBC News correspondant qui a été excoré par Le président Donald Trump en tant que “terrible journaliste” après avoir demandé au président de calmer les Américains qui avaient peur à cause de la pandémie de coronavirus.

Vendredi, lors d’une conférence de presse, NBC News” Peter Alexander, correspondant de la Maison Blanche et ancre du week-end de “Aujourd’hui”, a demandé Atout s’il donnait aux Américains un “faux espoir” en vantant l’utilisation d’un médicament déjà sur le marché pour traiter le virus. (Dr. Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu ‘”il n’y a pas de thérapies sûres et efficaces éprouvées pour le coronavirus.”)

“Non je ne pense pas,” Atout a répondu. “Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Je me sens bien. C’est tout, c’est un sentiment.”

Alexandre a répondu en demandant Atout pour parler directement aux Américains qui ont peur de la pandémie.

“Que dites-vous aux Américains qui ont peur cependant? Je suppose, près de 200 morts, 14 000 qui sont malades, des millions, comme vous l’avez vu, qui ont peur en ce moment”, Alexandre a demandé. “Que dites-vous aux Américains qui vous regardent en ce moment et qui ont peur?”

“Je dis que vous êtes un terrible journaliste,” Atout m’a dit. “C’est ce que je dis. Je pense que c’est une très mauvaise question.”

“Le peuple américain cherche des réponses et cherche de l’espoir, et vous faites du sensationnalisme”, Atout m’a dit.

“Voyons si cela fonctionne”, a ajouté le président à propos des traitements possibles. “Ça pourrait et ça pourrait ne pas arriver. Je me sens bien, mais qui sait, j’ai beaucoup raison. Voyons ce qui se passe”, a-t-il ajouté.

Après Alexandre raconte l’échange Twitter, Bach a répondu: “Vous auriez dû lui dire ce que nous pensions tous” non. Vous êtes un président terrible “serait entré dans l’histoire mec pourquoi ne pas l’appeler sur son b *******”

L’ancien SKID ROW chanteur a ensuite tweeté une vidéo de Alexandreréponse de AtoutLes commentaires et le message suivant étaient les suivants: “Les États-Unis d’Amérique sont terminés jusqu’à nouvel ordre. Il n’y a pas de fin en vue. Notre animateur de téléréalité est un petit bébé pétulant qui ne croit pas à la science quand c’est de la science et la science seule qui nous sortira de ce roman de science-fiction. Il nous tue “

ANTHRAX le batteur Charlie Benante apparemment d’accord avec Bach, tweetant: “S’il vous plaît laissez Président Pence et VP Fauci parler et cesser d’utiliser ces briefings comme rallye. Il y a tellement d’Américains ici qui ont peur (personnes âgées, problèmes de santé des personnes) et tout ce que vous aviez à faire était de montrer un peu moins d’ego et un peu de compassion, désolé si j’ai offensé quelqu’un @BLABBERMOUTHNET “

Plus de 255 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 10 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.



Vous auriez dû lui dire ce que nous pensions tous “non. Vous êtes un président terrible” serait entré dans l’histoire mec pourquoi ne les appelez-vous pas sur son b ******* https: // t.co/ADPpYjK7HG

– Sebastian Bach (@sebastianbach) 20 mars 2020

Les États-Unis d’Amérique sont terminés jusqu’à nouvel ordre. Il n’y a pas de fin en vue. Notre animatrice d’émissions de télé-réalité est un petit bébé pétulant qui ne croit pas à la science alors que ce sont les sciences et les sciences qui nous sortiront de ce roman de science-fiction. Il nous tue? https://t.co/1i3TIHU6JW

– Sebastian Bach (@sebastianbach) 20 mars 2020

Veuillez laisser le président Pence et le VP Fauci parler et cesser d’utiliser ces séances d’information comme rallye. Il y a tellement d’Américains ici qui ont peur (personnes âgées, problèmes de santé des personnes) et tout ce que vous aviez à faire était de montrer un peu moins d’ego et un peu de compassion, désolé si j’ai offensé quelqu’un @BLABBERMOUTHNET https://t.co/EIbXQ6Hb9o

– Charlie Benante (@skisum) 20 mars 2020



