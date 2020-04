Sebastian Bach: “ Voter pour Donald Trump fait de vous le f ** King Idiot complet ”

Sebastian Bach a explosé Donald Trump partisans comme “putains d’idiots complets.”

L’ancien SKID ROW chanteur a fait le commentaire en réponse à un tweet de la légende du rock David Crosby, qui n’est pas du genre à mâcher ses mots quand il s’agit de ses réflexions sur Le président Donald Trump.

Le membre fondateur de LES BYRDS et CROSBY, STILLS & NASH a pris son Twitter samedi 25 avril pour répondre aux informations selon lesquelles au moins 30 New-Yorkais ont ingéré des nettoyants ménagers dans les 18 heures qui ont suivi la suggestion du président de l’utiliser pour lutter contre le coronavirus.

Quand une Twitter l’utilisateur a demandé si les Américains étaient “sans instruction” Crosby a répondu: “Près de la moitié du pays adopte l’ignorance et le racisme comme philosophie de vie … ils ne lisent pas … ils ne valorisent pas l’éducation du tout … ils prétendent être religieux mais n’agissent pas comme des chrétiens du tout … ils sont fondamentalement assez stupides … et ne le savent pas “.

Crosbyle tweet a incité un autre Twitter l’utilisateur à sonner avec “Aliéner la moitié du pays est une brillante évolution de carrière”, tout en marquant Bach dans son poste. Moins d’une minute plus tard, Sébastien renvoyé avec “Voter pour Donald Trump fait de vous l’idiot fuking complet. “

Août dernier, Bach, qui critique fréquemment Atoutpolitiques du Canada, a fustigé le 45e président américain, leader de la majorité au Sénat Mitch McConnell, Vice président Mike Pence et d’autres dirigeants républicains pour leur inaction sur la réglementation des armes à feu. Un mois plus tôt, Bach fait les manchettes quand il a dit qu’il “ferait un meilleur travail” en gérant le comté que Atout.

Dans une interview de 2018 avec TheRecord.com, Sébastien a révélé qu’il a voté pour Hilary Clinton lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.

“Je ne comprends pas comment quelqu’un accepterait un animateur de téléréalité comme président au lieu d’un politicien”, a-t-il déclaré. “C’est de la folie. C’est comme démarrer un groupe et votre premier concert est au Toronto SkyDome. Vous devez vous y préparer.”

Il y a trois ans, Bach Raconté Injection de musique que les choses étaient devenues particulièrement sombres au cours des premiers mois après Atout prendre place.

“Eh bien, depuis Donald Trump est devenu président, Facebook est devenu pas amusant pour moi “, at-il dit.” Chaque titre est nul, tout est nul et j’arrive au point où je ne peux pas le prendre! Toutes ces nouvelles, constamment, jour après jour, semaine après semaine, ça me déprime et ça me met de mauvaise humeur.

“Je ne sais pas pour tout le monde, mais quand j’ai lu sur la guerre nucléaire, j’ai du mal à continuer ma journée”, a-t-il ajouté. “Je pensais que nous nous sommes débarrassés de cette conversation sur la guerre nucléaire dans les années 70! [me] très triste et en colère à la fois. Le changement climatique me met en colère. Ça me rend fou que les gens nient ça quand le monde est foutu. Ça me rend furieux. “

Sébastien a récemment confirmé qu’il était en train de faire le suivi de son album de 2014 “Donnez-leur l’enfer”.



