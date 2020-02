SEGA entre dans l’industrie de la musique – en commençant par Flutin Investment

SEGA se développe dans l’industrie de la musique avec un investissement dans une start-up indienne de découverte musicale.

Flutin utilise des données musicales pour faire émerger de nouveaux artistes en fonction de divers facteurs. SEGA considère cela comme important car la musique indépendante est particulièrement populaire au Japon. La diffusion de musique en streaming gagne en popularité en Inde – mais Flutin a pour objectif de s’étendre aux États-Unis et au Japon.

Le fondateur et PDG de Flutin, Vishu Gupta, estime que l’investissement de SEGA est important. Il dit que 63% des revenus de la musique japonaise proviennent d’artistes indépendants.

«Investir dans Flutin fait partie des efforts de SEGA pour progresser dans l’industrie de la musique. Ils croient en nous en raison de l’approche que nous adoptons pour soutenir les musiciens émergents et leur fournir des outils substantiels pour accroître leur base de fans. »

Des plates-formes comme Flutin qui aident les artistes émergents à attirer l’attention de l’industrie musicale sont essentielles. Les plateformes de découverte musicale sont la prochaine vague de changements dans l’industrie musicale.

Toshihisa Kiyomiya, patron de SEGA, affirme que la diffusion de musique en continu est la prochaine frontière pour s’étendre au-delà de l’industrie du jeu et dans le divertissement en général.

«Sur des marchés comme l’Inde et dans des domaines comme la diffusion de musique en continu et les applications mobiles basées sur la musique, nous voyons un grand potentiel de croissance et d’innovation», a expliqué Kiyomiya dans un communiqué. “Nous sommes ravis de soutenir Flutin qui continue de créer de la valeur pour les musiciens et les mélomanes du monde entier.”

Le Flutin basé en Inde est un peu comme Bandcamp ou SoundCloud, permettant aux utilisateurs d’écouter gratuitement sans compte. Flutin propose une solide collection de musique indienne indie, mais il a aussi une collection internationale croissante.

Le service imite plusieurs fonctionnalités d’autres services de streaming musical comme Spotify et Apple Music. Il propose des suggestions de chansons basées sur l’humeur ou des listes de lecture basées sur les activités. Les utilisateurs peuvent également partager des listes de lecture et dédier des chansons aux personnes qui utilisent également l’application.

L’investissement de SEGA aidera Flutin à étendre sa portée au-delà de l’Inde et du Japon.

