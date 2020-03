Seiji Ozawa et Martha Argerich annoncent un nouvel enregistrement Beethoven

Seiji Ozawa et Martha Argerich ont annoncé leur deuxième enregistrement conjoint officiel avec le Concerto pour piano n ° 2 de Beethoven, au cours de son 250e anniversaire, et le tout premier enregistrement d’Ozawa de Grieg’s Holberg Suite sortira le 8 mai 2020. L’album a été enregistré en direct à concert au Japon en mai 2019 et comprend également un morceau bonus du Divertimento K.136 de Mozart.

Martha Argerich et Seiji Ozawa ont joué ensemble il y a plus de 40 ans quand Argerich a fait ses débuts au Boston Symphony. Depuis, les artistes ont développé une profonde amitié créative et ont été acclamés par la critique. En 2018, ils ont enregistré leur tout premier album, mettant en vedette la première symphonie de Beethoven et son premier concerto pour piano, avec le Mito Chamber Orchestra qui figure également sur cette nouvelle version. Gramophone a décrit l’enregistrement comme «l’un des enregistrements les plus joyeux du premier concerto pour piano de Beethoven sorti depuis des années». Le Mito Chamber Orchestra, composé de musiciens internationaux venus du Japon, d’Europe et d’Amérique du Nord, a été créé en 1990 sous la direction d’Ozawa et a depuis collaboré avec certains des musiciens les plus célèbres du monde, dont Szymon Goldberg, Mstislav Rostropovich et Andras Schiff.

Seiji Ozawa

Seiji Ozawa, l’un des chefs d’orchestre les plus renommés de notre époque, a enregistré Beethoven pour la première fois il y a un demi-siècle (le 5 avec le Chicago Symphony Orchestra en 1968). Il a étudié Beethoven avec Hideo Saito, le célèbre chef d’orchestre, violoncelliste et professeur japonais qui avait étudié à Berlin et Leipzig à la fin des années 1920 avec Emmanuel Feuermann entre autres. Ozawa a continué à étudier avec Herbert Von Karajan à Berlin et a été assistant de Leonard Bernstein à l’Orchestre philharmonique de New York au début des années 1960.

Martha Argerich

Martha Argerich continue d’être l’une des pianistes les plus extraordinaires qui se produisent aujourd’hui et est largement considérée comme l’une des plus grandes pianistes de tous les temps. Ses professeurs comprenaient Friedrich Gulda et Arturo Benedetti Michelangeli. Elle a atteint une renommée internationale lorsqu’elle a remporté le septième Concours International de Piano Chopin à Varsovie en 1965 à l’âge de 24 ans. Argerich a joué avec de nombreux orchestres et chefs d’orchestre célèbres et a également attaché une grande importance à la musique de chambre.

Seiji Ozawa et Martha Argerich, deux titans de la musique classique, apportent spontanéité et perspicacité au célèbre concerto pour piano n ° 2 de Beethoven.

Le nouvel album de Seiji Ozawa et Martha Argerich Beethoven: Piano Concerto 2; Grieg: Holberg Suite sortira le 8 mai 2020 et peut être précommandé ici.