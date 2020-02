Selena Gomez laisse tomber la piste bonus surprise “Feel Me”

Pour célébrer la sortie de son vinyle nouvel album Rare, Selena Gomez a partagé le morceau inédit et préféré des fans, Feel Me, de 2016.

“Lors de la Revival Tour, j’ai présenté une chanson dont vous n’avez plus cessé de parler depuis”, a tweeté Gomez lorsque la chanson est tombée à minuit. «Soo vous avez demandé et j’ai écouté. Aujourd’hui, “Feel Me” est disponible en ligne et en vinyle partout. “

La chanson apparaît à la fois comme une piste bonus sur le édition vinyle de l’album ainsi que sur les services de streaming pour la première fois aujourd’hui, avec une nouvelle vidéo lyrique.

‘Feel Me’ était un incontournable du live de Gomez lors de sa tournée Revival en 2016 et est rapidement devenu un favori des fans. Tout comme Gomez prévient de ne pas être tenue pour acquise sur le titre “Rare”, la pop star rappelle à ses ex qu’elle n’est pas si facilement oubliée sur “Feel Me”.

“Je ne serai pas prise au milieu / De tes hauts et de tes bas / Bébé, ‘tant que tu n’es pas avec moi / Tu seras toujours seule”, chante-t-elle avant de se lancer dans le refrain, “Chaque fois que les lèvres en touchent une autre / je veux que tu me sens. “

Dans un précédent Q&R précédant la sortie de son nouvel album Rare en janvier, Gomez a répondu à un fan qui lui avait demandé le statut du morceau.

“Cette chanson vient de quand j’étais dans un endroit différent et ne correspond pas à l’endroit où je suis en ce moment”, a-t-elle répondu. Heureusement pour les fans, Gomez a décidé d’offrir à ses supporters une sortie surprise.

Comme beaucoup de chansons de son album Rare, ‘Feel Me’ a été écrite lors de la relation de Gomez avec Justin Bieber. Même si le morceau est apparu pour la première fois il y a quatre ans, il s’inscrit toujours bien dans le genre de chansons stimulantes et contagieuses trouvées sur Rare.

Bien qu’aucune tournée officielle n’ait été annoncée pour son dernier album, l’actrice / chanteuse / productrice peut désormais ajouter un entrepreneur à son CV après avoir annoncé sa prochaine ligne de maquillage Rare, qui sortira dans les magasins Sephora cet été.

Écoutez le meilleur de Selena Gomez sur Apple Music et Spotify.