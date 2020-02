Selena Gomez partage la version débranchée de son single «Rare»

Selena Gomez partage une superbe version acoustique dépouillée de la chanson titre de son album à succès, “Rare”.

Enregistrée aux Village Studios de Los Angeles, la performance dépouillée donne à la piste de titre dynamique plus de profondeur émotionnelle.

La vidéo commence avec Gomez plaisantant avec son équipe et montrant son côté idiot avant de plonger dans le matériau. Accompagné d’une simple guitare acoustique et d’une chanteuse solo de réserve, ‘Rare’ met en valeur la voix douce et la gamme sincère de Gomez.

Paroles de chanson «Pourquoi ne reconnaissez-vous pas que je suis si rare?», Gomez évoque la frustration de rester avec quelqu’un qui sous-estime sa valeur. L’album est centré sur la séparation de Gomez avec son ex Justin Bieber, mais Rare est bien plus qu’un album de rupture.

Un contraste frappant avec le clip coloré et lisse de la piste, l’approche minimaliste de la vidéo permet à la voix de Gomez de briller. Douce mais puissante, cette nouvelle interprétation de ‘Rare’ permet aux auditeurs d’entendre la chanson sous un tout nouveau jour.

À sa sortie le 10 janvier, Rare a fait ses débuts au sommet du palmarès Billboard 200 et a dépassé le n ° 1 dans de nombreux pays, dont l’Australie et le Canada.

En plus de lancer une nouvelle version de «Rare», la chanteuse pop a également surpris les fans la semaine dernière, laissant tomber l’inédit, titre préféré des fans «Feel Me», À partir de 2016. Gomez a initialement laissé« Feel Me »hors Rare car il« ne correspond pas à ma situation actuelle ».

Rare est rapidement devenue un incontournable du catalogue de Gomez et a une valeur énorme pour elle, la chanteuse se faisant même tatouer le mot «rare» sur son cou.

Gomez a partagé avec NPR: «Le mot a signifié beaucoup plus pour moi qu’un simple titre de chanson. Nous vivons à une époque où tout est basé sur votre apparence et vos médias sociaux et il y a tellement de canaux différents qui disent aux gens à quoi ils devraient ressembler et comment ils devraient faire ceci, faire cela. Et je veux représenter une personne qui dit simplement: «Vous êtes qui êtes; vous êtes unique et vous êtes rare. »»

Rare peut être acheté ici.