Selena Gomez partage le clip alternatif de “Lose You To Love Me”

Après avoir sorti son nouvel album Rare, Selena Gomez montre ses talents de piano dans une nouvelle vidéo alternative pour le hit n ° 1, “Lose You To Love Me”.

Comme le vidéo originale, le visuel alternatif est également tourné en noir et blanc sur un iPhone, mais cette fois Gomez est vêtu d’une robe blanche éclatante et est assis au piano pour jouer la mélodie. La réalisatrice Sophie Muller a également dirigé la version alternative.

‘Lose You To Love Me’, a marqué le retour triomphal de Gomez sous les projecteurs et les charts, marquant son premier hit n ° 1. La ballade sérieuse voit Gomez reprendre son identité, transformant une chanson de rupture en un hymne en plein essor.

La ballade était le premier single de Rare, rapidement suivie par le tube dance-pop ‘Look At Her Now. Depuis sa sortie le vendredi 10 janvier, Rare a reçu des critiques élogieuses.

“Selena Gomez’s Rare est l’un des meilleurs albums pop de mémoire récente, ouvrant une toute nouvelle voie pour la chanteuse de 27 ans”, écrit Variety.

Dans un récent entretien franc avec Zane Lowe, Gomez s’est ouvert sur la route difficile vers Rare et le retour en studio.

«Cela fait quatre ans de ma vie et je pense que je suis tout à fait d’accord pour le publier», révèle le chanteur. “Il y avait toujours eu quelque chose qui m’empêchait ou me faisait peur de le faire et je suis si heureux d’avoir suivi cet instinct.”

Rare est le premier effort de Gomez en studio en quatre ans, après une période tumultueuse de dissensions publiques, de graves problèmes de santé et de manipulation de la presse à sensation.

“Je pense que ces dernières années (voire une décennie), j’ai vraiment souffert et cela m’a empêché de faire beaucoup plus de créativité et ce que je voulais dire”, a déclaré Gomez.

Lorsque ‘Lose You To Love Me’ est sorti, de nombreux fans ont émis l’hypothèse qu’il s’agissait de la relation à long terme du chanteur avec Justin Bieber. Mais selon Gomez, elle ne voulait pas entrer dans les détails de l’album car le public «saurait d’où vient l’inspiration».

Elle a poursuivi: «Ce n’était pas de manière vindicative. C’était simplement comme: «D’accord, j’ai vraiment ma part à dire», et j’ai attendu. Je ne faisais pas simplement quelque chose d’irrationnel. “

Le chanteur a également laissé tomber un clip officiel de son troisième single et le titre de l’album “Rare”.

Rare peut être acheté ici.