Sepultura Bassist: Les retrouvailles avec Max Cavalera devraient se produire «naturellement»

SEPULTURA bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. dit qu’une réunion avec l’ancien leader Max Cavalera devrait se produire “naturellement”.

SEPULTURALa gamme classique de la société s’est effondrée en 1996 avec la Max après que le reste du groupe se soit séparé de sa femme Gloria comme leur manager. Son frère, batteur Igor Cavalera, resté avec le groupe pendant 10 ans avant de partir SEPULTURA et faire équipe avec Max dans CAVALERA CONSPIRACY.

Bien que SEPULTURA a maintenu une base de fans irréductible dans toutes les parties du monde tout au long des trois ans et demi et plus de l’histoire du groupe, Max-era albums “Les racines” et “Chaos A.D.” étaient de loin SEPULTURAest le plus grand succès commercial, ayant tous deux été certifié or aux États-Unis pour des ventes dépassant cinq cent mille exemplaires.

Interrogé dans une nouvelle interview avec le “Cicatrices et guitares” podcast s’il a eu un contact avec Max au cours des 10 dernières années environ, Paulo a répondu (entendre le son ci-dessous): “Pas du tout. Zéro. [Laughs] Nous venons de nous séparer. Chacun de nous est allé [his] propre chemin.”

Aborder la possibilité d’une réunion avec Max, Paulo a déclaré: “Je ne sais pas pour l’avenir, mais en ce moment – je n’aime pas forcer la situation qui n’est plus là. Si un jour cela se résout, cela doit venir naturellement. Jusqu’à présent, cela n’a pas ‘ t s’est produit. Mais je ne me soucie vraiment plus de ça. C’était il y a 20 ans. Et je continue. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux dans ce monde. La meilleure chose [you can do is] apprendre de vos erreurs et continuer à marcher et essayer de faire mieux à l’avenir. “

Paulo a continué à louer Maxle remplacement de Derrick Green, qui a fait face SEPULTURA depuis plus de 20 ans, à partir de 1998 “Contre” album.

“Ce n’était pas facile à remplacer – je ne dis jamais” remplacer “, mais à remplir les chaussures de quelqu’un d’autre après ce que nous avons réalisé à l’époque”, a déclaré le bassiste. “Et je savais que seul le temps inciterait les gens à penser différemment. Et DerrickJe suis avec nous depuis 22 ans, je crois, maintenant, et c’est un long chemin. Je pense qu’il a grandi et a vraiment bien rempli ces chaussures, et je ne pense pas qu’il doive prouver quoi que ce soit à quelqu’un d’autre. Et le nouveau record[[«Quadra»]établit cela. C’est un grand pas, non seulement pour lui, mais je pense pour nous tous. “

Selon Paulo, Derrick a une voix beaucoup plus polyvalente que Max jamais fait, permettant à SEPULTURA pour explorer différentes avenues musicales.

“Derrick est un chanteur très unique, ” Paulo m’a dit. “Il peut vraiment chanter. C’est un homme noir américain, et ces enfoirés peuvent chanter. [Laughs] Et il a vraiment apporté une nouvelle approche au groupe, comme [did drummer] Eloy [[Casagrande]ainsi que. C’est un batteur très unique, c’est un batteur très technique. Ces deux gars font vraiment une différence. Et, bien sûr, moi et Andreas [[Kisser, guitare], nous sommes là depuis de très nombreuses années, et nous sommes vieux et nous nous connaissons depuis longtemps. Nous sommes comme des frères. Et la combinaison de nous quatre, c’est ce que c’est, ce qui rend cette musique très unique de nos jours. C’est bon d’être ici, à la fin de la journée. Je suis très content de faire ça. Et je suis toujours content de ce que je fais, je suis toujours content du groupe, malgré tous les [different] formations. Cette formation respecte toute l’histoire du groupe, et nous ne sommes pas là pour cacher notre passé. Nous sommes juste ici pour respecter et jouer de la musique et essayer d’être le meilleur possible. Et je pense que nous y sommes parvenus avec ce nouveau record. “

Pendant le “Cicatrices et guitares” chat, le SEPULTURA le bassiste a également été interrogé sur Maxle commentaire précédent de Paulo n’a pas joué de basse sur certains des premiers enregistrements du groupe. Il a répondu: “Andreas enregistré [bass on] ‘Schizophrénie’ et «Sous les restes» pour moi. Mais je devais jouer en live, ce qui est le principal défi. Tout ce qu’il faut pour rendre le groupe heureux et le faire fonctionner, nous le ferons. Mais Andreas a fait le record. J’avais «peur du studio». Jusqu’à ce jour, j’ai encore du mal à enregistrer. Je n’aime vraiment pas beaucoup être en studio; ce n’est pas mon truc. J’aime être sur scène et jouer en live. Mais de nos jours, je suis beaucoup plus confiant d’être en studio. Mais ce n’est pas mon vrai truc. [Laughs]”

De retour en 2017, Igor Cavalera Raconté The Salt Lake Tribune que lui et Max “croyez SEPULTURA n’a pas vraiment de sens de nos jours, de faire ce qu’ils font. “Le batteur a également minimisé la possibilité d’une réunion de SEPULTURAde la gamme classique, en disant: “À moins que ce soit quelque chose de vraiment solide – et nous ne l’avons pas vu de leur part – de faire quelque chose de totalement professionnel et de se rassembler, d’essayer de faire quelque chose comme ça. En fin de compte, ce serait être spécial pour les fans, donc ce n’est pas comme une porte fermée, mais en même temps, nous n’avons pas le temps de dépenser de l’énergie avec ce genre de chose. Nous allons donc de l’avant. “

Max fait écho aux sentiments de son frère, racontant The Salt Lake Tribune qu’il ne pense même pas beaucoup à ses anciens camarades de groupe. “Pendant un certain temps – pendant longtemps – il y a eu une guerre dans la presse, du genre” Il parlera ceci, je parlerai cela “, a-t-il expliqué. “J’en ai vraiment marre, honnêtement. Je ne vais plus faire ça. Alors laisse-les faire et faire leur truc, et on va faire notre truc, et je pense que c’est le mieux pour tout le monde.”

Tout en évitant complètement d’exclure une réunion de SEPULTURAest la gamme classique, Max a déclaré: “Pour le moment, nous n’en avons même pas besoin. Cela a été tellement de ce genre de mauvaises vibrations au fil des ans que je ne sais même pas comment cela pourrait vraiment fonctionner. Je pense que[[Igor et moi]font est la chose la plus proche de cela, et cela fonctionne très bien, cela fonctionne comme un charme. C’est incroyable.”

Igor et Max ont passé une grande partie des quatre dernières années à célébrer le 20e anniversaire de SEPULTURAc’est “Les racines” et 30e anniversaire de “Sous les vestiges” et “Survenir”, respectivement, en tournée dans le monde entier.

SEPULTURAest le nouvel album, “Quadra”, sortira le 7 février via Dossiers d’explosion nucléaire.