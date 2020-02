Sepultura Vocalist voulait que le nouvel album «Quadra» soit «presque comme un tour de montagnes russes»

SEPULTURA chanteur Derrick Green a récemment parlé avec le magazine australien Heavy. La conversation complète peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le nouvel album du groupe, “Quadra”:

Derrick: «Souvent, lorsque nous commençons à écrire un album, nous aimons généralement entrer dans un concept car cela facilite un peu le processus d’écriture. Nous devenons plus concentrés une fois que nous avons un objectif. Avec cet album, nous y pensaient comme s’il s’agissait d’un double album – face A, face B, C et D. Nous voulions avoir un élément de SEPULTURA qui existait dans le passé de chaque côté. Les premières chansons [were] plus orienté vers les éléments thrash de SEPULTURAest passé; le côté B étant plus des éléments tribaux mélangés à cela, et aussi en quelque sorte penché de «Machine Messiah»; côté C serait plus des phases expérimentales et instrumentales de SEPULTURA; puis le côté D étant plus mélodique [sic]. C’est l’idée que nous avions en tête, toutes liées à l’idée que Andreas Kisser, notre guitariste, avait. Il est venu avec le titre «Quadra», qui est portugais pour un terrain de jeu qui a quatre côtés. Dans ce domaine, vous avez des règles, donc «Quadra» est un peu comme ce dans quoi chaque personne est née. C’est une sorte de métaphore pour certaines régions du monde dans lesquelles les gens sont nés et certaines lois que vous respectez ou non, et il y a des répercussions pour cela … Nous sommes un groupe de quatre personnes. Il y a aussi beaucoup à voir avec le chiffre quatre. Il lisait deux livres qui ont eu un grand impact. L’un était ‘??’, lequel est [about] les quatre sujets des arts – à savoir l’arithmétique, la géométrie, la musique et l’astronomie, ainsi que la numérologie jusqu’à ce que le nombre quatre soit si important, car lorsque ce nombre se manifeste, beaucoup de choses puissantes se produisent dans le moment. C’est ce que nous avons ressenti en tant que groupe – nous sommes quatre sur scène; il y a un moment qui se passe qui est très puissant, et aussi en studio. Nous sommes allés dans cette direction avant même que quoi que ce soit ne soit écrit et nous avons pu avoir beaucoup de temps pour travailler sur l’album. Nous nous sommes assurés de créer ce moment en ne faisant pas beaucoup de tournées de festival que nous faisons normalement en été et en devenant vraiment à l’aise dans le processus d’écriture, ce qui a vraiment aidé à créer cet album. “

Sur le processus d’écriture du groupe:

Derrick: “Notre batteur, Eloy Casagrande, a ses idées et les enregistre, et Andreas il a ses idées de guitare qu’il écrit. Ils ont été les premiers à vraiment se réunir pour écrire l’aspect musical de l’album. Une fois qu’ils avaient certaines idées, ils me les envoyaient. Je suis à Los Angeles maintenant – j’ai déménagé du Brésil il y a environ un an et demi – et ce que je ferais était d’enregistrer les idées que je pensais où la voix devrait aller pour le chœur, pour le couplet et des choses comme ça, sans même parler à eux, juste une sorte de fixer ce que je pensais devrait aller où. Une fois que j’ai fait ça, je suis allé au Brésil et nous avons parlé de tout et nous avons enregistré une démo de tout, et nous l’avons envoyée au producteur. Souvent, certains refrains et versets conviennent parfaitement. Tout simplement parce que nous avons joué pendant tant d’années, écrit et tout, nous nous connaissons très bien et nous sommes très à l’aise avec cette programmation. Cela semblait juste très naturel, et vraiment, tout semblait juste se mettre en place … Le processus était vraiment fantastique parce que nous avons pu avoir ce temps de préparation. C’était vraiment exigeant en studio, mais cette préparation a vraiment aidé. “

Lors de l’écriture des paroles de l’album:

Derrick: “Cette fois-ci, je voulais vraiment avoir une longueur d’avance sur les paroles. Souvent, ils viennent bien après la musique, mais une fois que nous avons eu le sujet en ce qui concerne le concept, j’ai décidé que je voulais vraiment avoir 12 sujets de conversation. Je ne savais pas quelles chansons seraient instrumentales – je voulais juste avoir 12 sujets que nous écririons sur l’album. Je suis sorti et je les ai écrit, et j’ai montré Andreas, notre guitariste … J’aurais une planche de liège, et je déposerais ces sujets, puis à partir de chacun de ces sujets, j’écrirais chaque jour de manière lyrique quelque chose qui m’a ému ou quelque chose que j’ai obtenu de la recherche sur ces sujets, et juste remplir ce tableau lentement mais sûrement. Je m’en souviendrais tous les jours – c’est pourquoi je l’avais sur une planche de liège dans ma chambre, donc je pouvais le voir. Pour le haut de l’album, je voulais écrire sur le système carcéral aux États-Unis.Il a vraiment été dysfonctionnel pendant si longtemps, et ils utilisent également l’isolement cellulaire comme moyen de punition, qui je pense est inhumain … le fait que les États-Unis comptent plus de personnes en prison que tout autre pays au monde est étonnant. C’est quelque chose à regarder et à remettre en question. Beaucoup de sujets, je voulais vraiment remettre en question – je voulais que les gens se questionnent et questionnent les choses qui les entourent. Certains des sujets sur lesquels j’ai également écrit étaient la dépression, la toxicomanie, la manipulation politique, les réfugiés, le meurtre des peuples autochtones entourant l’Amazonie. Ce sont des sujets assez lourds, et je voulais écrire [about] ces sujets parce qu’ils sont très importants [in regard to] ce qui se passe dans la société en ce moment. “

Sur la façon dont le groupe s’est assuré que l’album “coulerait”:

Derrick: “Je pense que nous étions tellement excités par les chansons qu’il ne nous est jamais vraiment venu à l’esprit que cela ne cadrerait pas. Dans nos têtes, nous étions déjà en train de déterminer à partir de certains riffs quelles chansons iraient ensuite juste à cause de l’intensité des chansons. Nous le mesurions vraiment, presque comme un tour de montagnes russes – «Oh, ça devrait définitivement y conduire» – et l’ambiance et le sentiment étaient quelque chose à quoi nous pensions toujours une fois que les chansons étaient là. Je ne sais pas Nous pensions que chaque chanson était très forte et très unique, et si elle était trop scandaleuse, alors certaines parties ont été modifiées, mais cela ne s’est pas produit si souvent. Nous avons eu tellement de temps pour réfléchir il a fini par pouvoir très bien couler. “

“Quadra” a été libéré le 7 février via Explosion nucléaire.