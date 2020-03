Serj Tankian critique la gestion par le clown de Trump de la pandémie de coronavirus: il est “ complètement inutile ”

SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a explosé Le président Donald Trumpprise en charge de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis

Atout a été critiqué par des membres des médias pour avoir utilisé ses points de presse quotidiens de la Maison Blanche pour diffuser de la désinformation pendant une pandémie, certaines chaînes allant jusqu’à prendre la décision éditoriale de cesser de diffuser ces briefings en direct.

Tankian adressé Atoutmodèle de fausses informations et d’exagération lors d’une toute nouvelle interview avec un journaliste néo-zélandais David Farrier.

Le chanteur a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “[[Atout est]obsédé par lui-même, et l’économie est son baromètre de sa présidence, dans son esprit, donc il ne veut pas que l’économie échoue, et, évidemment, cela va échouer. Toute l’économie du monde échoue à cause de cette cause involontaire “, se référant à la pandémie.

“Tout ce qu’il dit dans ses conférences de presse lui revient et comment son gouvernement se porte bien, ou se moque de la presse pour … ne pas se moquer, mais essentiellement les réprimander, qu’ils veulent le remplacer et c’est tout sa réélection, ” Serj continua. “Tout tourne autour de lui. Même chose avec[[Président Jair] Bolsonaro au Brésil. Le gars est si dangereux. “

Selon Tankian, une «conclusion positive» de la crise actuelle est que «peut-être même ces hardcore – bien que je ne retienne pas mon souffle – mais certains de ces partisans hardcore de ces dirigeants populistes de droite pourraient simplement les regarder et aller, ‘Comment ces gars sont inutiles? Ils sont complètement inutiles “, at-il dit. “Vous regardez le Premier ministre d’Arménie Nikol Pashinyan‘s discours, vous regardez d’autres discours de dirigeants formidables à travers le monde, puis vous regardez ces clowns. C’est gênant.”

Lors du briefing de la Maison Blanche d’aujourd’hui, Atout a invité plusieurs entreprises alliées à prononcer de courts discours, notamment Mon oreiller fondateur Mike Lindell, qui a encouragé les Américains à prier pendant la pandémie de coronavirus. Atout aussi réprimandé . journaliste Jim Acosta pour avoir demandé ce que le président considérait comme une question “désagréable”.

le Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 784 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 37 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme .



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).