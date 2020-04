Serj Tankian de System Of A Down collabore avec Sebu Simonian et Misho sur la chanson Introvert (Call Me Crazy)

SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a collaboré avec Sebu Simonian, membre arméno-américain du duo indie pop basé à Los Angeles CAPITALESet le rappeur arménien Misho sur une chanson appelée “Introverti (Appelez-moi fou)”. La piste, qui peut être diffusée ci-dessous, apparaîtra probablement sur Simonianalbum à venir, provisoirement intitulé “Plusieurs visages”.

Simonian a déclaré à Billboard que la collaboration était “assez aléatoire”. Misho est venu avec le rythme et Tankian, qui a écrit deux versets de rap dessus, puis l’a envoyé à Simonian, pour ajouter des voix et un refrain. “Je leur ai renvoyé et ils ont aimé, alors nous avons décidé d’en faire une collaboration à trois,” Simonian m’a dit. “Je voulais l’appeler «Appelez-moi fou», mais Misho dit: «Il faut l’appeler ‘Introverti’. C’est le sujet central. Nous l’avons donc fait «Introverti (appelez-moi fou)». “

Tankian a déclaré à propos de la piste: “Toujours amusant de travailler avec de bons amis que vous respectez aussi profondément en tant qu’artistes. Après avoir passé quelques moments autour de la vodka arménienne aux abricots et de la nourriture, nous avons décidé de faire une piste ensemble pour le plaisir et cette chanson est le résultat. C’est le meilleur du hip hop arménien Misho couplé avec de magnifiques mélodies pop de Sebu avec tout ce que je fais. “

Tankian est le petit-fils des survivants du génocide arménien et est devenu célèbre en tant que leader de SYSTEM OF A DOWN, qui a vendu plus de 40 millions de disques dans le monde. Alors qu’il tournait toujours avec le groupe de hard rock, Tankian a également enregistré des succès en tant que musicien et chanteur solo, auteur-compositeur, compositeur de musique de film, multi-instrumentiste, producteur de disques, poète et activiste politique.



Publié par Serj Tankian le jeudi 2 avril 2020

