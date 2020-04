SERJ TANKIAN publie une chanson solo de 'Hayastane' basée sur les paroles du Premier ministre arménien

SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a sorti une nouvelle chanson solo appelée “Hayastane” (Hayastan est le nom arménien de l’Arménie). La piste, qui comprend des paroles du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, peut être diffusé ci-dessous.

Cent pour cent du produit de “Hayastan” seront versés aux programmes de santé publique, éducatifs, culturels, sociaux et environnementaux de Fondation My Step. La chanson est dédiée à l’esprit victorieux de l’Arménie et au passé, au présent et à l’avenir du peuple arménien.

“En ces temps difficiles de pandémie et de verrouillage, nous voulions donner au peuple arménien un cadeau d’espoir qu’il pourra lui-même partager avec le monde”, Tankian a écrit dans un article sur les réseaux sociaux. “Le but était d’écrire une chanson qui représentait une célébration victorieuse de l’esprit arménien, couvrant le passé, le présent et l’avenir de notre nation.

“Fondation My Step est un organisme de bienfaisance incroyable qui dirige de nombreuses initiatives significatives en Arménie axées sur la santé publique, l’éducation, la culture, le bien-être social, l’environnement ainsi que d’autres secteurs dans le besoin, y compris la crise actuelle entourant COVID-19. Leur réponse COVID-19 actuelle aux citoyens arméniens comprend un soutien aux groupes de personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres populations vulnérables du pays sous la forme de colis de soins, de produits de nutrition et d’hygiène; l’achat de fournitures médicales essentielles (masques, gants, isolants et autres équipements de protection individuelle) pour les équipes médicales et autres équipes de premiers secours en Arménie, et l’achat et la distribution d’ordinateurs et de tablettes, tout en aidant à dispenser une éducation aux élèves dans le besoin au sein de groupes vulnérables familles dans les régions de détresse grave. “

Pashinyan remercié Tankian pour avoir écrit une chanson basée sur son poème.

Tankian est le petit-fils des survivants du génocide arménien et est devenu célèbre en tant que leader de SYSTEM OF A DOWN, qui a vendu plus de 40 millions de disques dans le monde. Alors qu’il tournait toujours avec le groupe de hard rock, Tankian a également enregistré des succès en tant que musicien et chanteur solo, auteur-compositeur, compositeur de musique de film, multi-instrumentiste, producteur de disques, poète et activiste politique.



En ces temps difficiles de pandémie et de verrouillage, nous voulions offrir au peuple arménien un cadeau d'espoir

