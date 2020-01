Service Quicksilver Messenger Trouver un sol fertile

La fin des années 60 et le début des années 70 ont été des années d’or dans l’histoire du groupe de rock de San Francisco Service Quicksilver Messenger. Le 24 janvier 1970, ils entrent dans les charts américains avec la suite de l’album qui sera, bien plus tard, certifié comme leur seul disque d’or là-bas, Happy Trails. Ils l’ont fait avec un record qui poursuivrait leur série de quatre classements dans le top 30 américain d’affilée avec un début de classement américain, Shady Grove.

C’est un album qui intéresse aussi Pierres qui roulent fans, car à partir de cette troisième sortie en studio, le personnel de Quicksilver a été amélioré par l’arrivée de l’un des claviéristes les plus demandés de sa génération, l’ancien diplômé des Stones, Nicky Hopkins. Sa présence, qui comprenait également des travaux sur le clavecin, le violoncelle et le céleste, était un ajout admirable au son existant de QMS, basé sur la guitare et le chant de John Cipollina et l’alto, la basse, la guitare et le chant commun de David Freiberg. Greg Elmore a ajouté une inspiration percussive.

Le groupe avait fait ses débuts avec un album éponyme en 1968 qui complétait le milieu rock expérimental de la journée, et a fait quelques percées graphiques, culminant au n ° 63. Leur premier top 30 montrant est venu avec ce suivi Happy Trails au n °. 27. Shady Grove est allé un peu plus haut, au n ° 25, après quoi Just For Love a culminé au n ° 27 et What About Me n ° 26. Ce fut une course remarquablement cohérente, le tout réalisé par quatre sorties en deux ans .

Shady Grove était, encore une fois, l’œuvre d’un groupe confiant que leur public ferait un voyage sonore aventureux avec eux, même s’ils étaient en train de passer de leurs débuts psychédéliques à un son plus orienté pop.

