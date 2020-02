Ses cheveux prennent feu mais il joue toujours “Detroit Rock City” de KISS

Beaucoup de critiques que reçoivent les groupes ne visent pas à ne pas avoir de matériel original, en fait c’est ce qui importe le moins, le problème est que beaucoup d’entre eux n’ont pas d’âme et n’entrent pas dans le rôle des groupes qui Ils interprètent. En parlant de ce dernier, quand il s’agit d’entrer dans le personnage en jouant, Bobby Jenson est l’exemple parfait de la façon de faire les choses.

Alors qu’un concert avec son groupe Hairball déguisé en chanteur-guitariste KISS Paul Stanley a été lancé, ses cheveux ont commencé à prendre feu grâce à l’utilisation de la pyrotechnie. Ce qui est nouveau maintenant, c’est qu’en tant que véritable maître du rock, il a continué le spectacle comme si de rien, tandis que son équipe de travail éteignait les flammes qui lui sortaient de la tête.

Hairball est un groupe de reprises qui interprète des chansons de plusieurs actes de rock classique, avec des membres du groupe changeant de vêtements à chaque concert pour correspondre aux chansons qu’ils jouent. À ce stade du spectacle, Jenson était complètement maquillé lorsque le groupe a osé la chanson légendaire de KISS “Detroit Rock City”.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les cheveux de Bobby Jenson ont été allumés comme une torche olympique, mais comme si cela avait fait partie du spectacle, le chanteur n’a pas bougé un doigt pour arrêter le spectacle laissant ses coéquipiers s’occuper du problème. La seule chose sur laquelle il s’est concentré était de continuer à interpréter la chanson, comme un vrai crack.

Jenson a tellement tiré au sort que même le groupe KISS l’a approché pour parler de la vidéo. Ultimate Classic Rock a eu l’occasion de parler à Bobby et leur a dit qu’ils l’avaient appelé au téléphone pour lui demander s’il allait bien après ça. «Ils ont regardé la vidéo et ont dit:« Hé, ça va? Incroyable, vous y êtes resté et avez continué à chanter ‘. Regardez la vidéo ici: