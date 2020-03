«Seven Seas Of Rhye»: la percée de Queen’s UK Singles

Le 9 mars 1974, Reine a fait quelque chose qu’ils ont fait plus de 50 fois depuis. Ils ont fait le tableau des célibataires britanniques, pour la toute première fois, comme ‘Sept mers de Rhye’ a pris sa révérence à un modeste numéro 45. C’était le premier d’un total qui se situe actuellement à 462 semaines dans le top 75 britannique – ou, pour le dire autrement, la meilleure partie de neuf ans.

La chanson a, bien sûr, pris la place qui lui revient dans l’histoire de Queen, à la fois pour être leur percée graphique et pour représenter le groupe à la hauteur de leurs pouvoirs de rock. Mais lorsque Roger Taylor a parlé à Record Mirror en 1975, il a révélé qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il fasse bien et qu’il pensait que leur premier single, qui n’était pas un élément du graphique, se comporterait mieux.

“Quand” Seven Seas of Rhye “a été un succès, j’ai été très surpris”

“A part” Killer Queen “”, a-t-il dit, “qui était évidemment accrocheur, je ne pense pas que nos singles soient immédiatement commerciaux. Par exemple, lorsque «Seven Seas of Rhye» a été un succès, j’ai été très surpris. Il était uniquement destiné à attirer l’attention sur l’album. Je pensais que «Keep Yourself Alive» était une chanson beaucoup plus commerciale. Je pense que c’est probablement un avantage de ne pas savoir exactement ce qui se vendra, “car alors vous n’êtes pas inhibé dans votre choix d’un single.”

Alors que ‘Rhye’ faisait ses débuts dans les charts, l’album sur lequel il se trouvait, Queen II, était nouveau dans les magasins, et le single et le LP graviraient les charts britanniques en tandem. Après cette entrée au n ° 45, «Seven Seas» est monté au n ° 30 puis au n ° 15, où il semblait avoir calé avant de remonter, culminant au n ° 10 à la mi-avril. La reine II commencerait au n ° 35, mais dans les deux semaines, elle était dans le top dix, pour un pic n ° 5. La dynamique commerciale de Queen était bel et bien en cours.

