Shabazz Palaces annonce un nouvel album The Don of Diamond Dreams, partage une nouvelle chanson: Écoutez

Shabazz Palaces a annoncé son nouvel album The Don of Diamond Dreams. Il devrait sortir le 17 avril via Sub Pop. Ci-dessous, découvrez leur nouvelle chanson «Fast Learner», une collaboration avec Purple Tape Nate. Faites défiler vers le bas pour la tracklist et la pochette.

The Don of Diamond Dreams présente des contributions du chanteur / claviériste Darrius Willrich, du percussionniste Carlos Niño, du collaborateur de Knife Knights OCnotes, du saxophoniste Carlos Overall et du bassiste Evan Flory-Barnes.

En 2017, Shabazz Palaces a sorti deux albums: Quazarz: Born on a Gangster Star et Quazarz vs. The Jealous Machines. Plus tard cette année-là, Ishmael Butler du groupe a collaboré avec Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never pour un projet appelé 319.

Le Don de Diamond Dreams:

01 Portal North: Panthera

02 Ad Ventures

03 Apprenant rapide [ft. Purple Tape Nate]

04 Humide

05 Soufflé au chocolat

06 Portail Sud: Micah

07 Bad Bitch Walking [ft. Stas THEE Boss]

08 Money Yoga [ft. Darrius]

09 Remercier les filles

10 Reg se promène au miroir [ft. Carlos Overall]

.