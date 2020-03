«Shake It Off» de Taylor Swift obtient la certification Diamant RIAA

Taylor Swift possède une collection apparemment innombrable de tubes, mais ‘Shake It Off’ reste l’un de ses plus populaires. Vendredi, son single de 2014 a reçu une certification diamant de la RIAA, un jalon que peu d’artistes atteignent.

Avec la certification diamant, «Shake It Off» a dépassé plus de 10 millions d’unités de ventes et de revenus de streaming aux États-Unis seulement. ‘Shake It Off’ est le premier single de Swift à obtenir la certification diamant, et sa deuxième certification diamant au total derrière son deuxième album de 2008, Fearless.

Selon Chart Data, cette dernière réalisation fait de Swift la première artiste féminine de l’histoire des États-Unis à avoir à la fois un single et un album certifiés diamant.

“Shake It Off” était le premier single de l’album acclamé par la critique de Swift 1989 et a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard Hot 100. Avec 1989, Swift a terminé la transformation de l’auteur-compositeur-interprète country à la sensation pop mondiale. 1989 a également présenté deux autres singles n ° 1, dont «Blank Space» et «Bad Blood», qui sont certifiés 8x platine et 6x platine par la RIAA, respectivement.

En 2014 entretien avec Billboard, Swift a expliqué son inspiration derrière l’écriture du hit.

«Cette chanson est essentiellement écrite sur une leçon importante que j’ai apprise et qui a vraiment changé ma façon de vivre ma vie et mon regard sur ma vie. Je voulais vraiment que ce soit une chanson qui donne envie aux gens de se lever et de danser lors d’une réception de mariage dès le premier rythme de batterie. Mais je voulais aussi que ce soit une chanson qui puisse aider quelqu’un à traverser quelque chose de vraiment terrible, s’il voulait se concentrer sur le profil émotionnel, sur les paroles. »

Le clip de ‘Shake It Off’ a également été un succès, avec plus de 2,8 milliards de vues YouTube à ce jour. Célébrant toutes les formes de danse, la vidéo a vu Swift danser avec des ballerines de Swan Lake, des breakdancers et des danseurs de réserve twerk, alors qu’elle balayait ses détracteurs.

Plus tard, la pop star multi-platine a interprété «Shake It Off» dans le cadre d’un mélange de succès aux American Music Awards, où elle a reçu le prix Artist of the Decade. Elle a également gagné dans cinq autres catégories pour un total de 29 victoires en carrière, ce qui en fait l’artiste la plus récompensée de l’histoire du spectacle.

En plus de «Shake It Off», la RIAA a également obtenu une certification platine 2x pour son dernier album, Lover, et une certification platine 4x pour le single «Wildest Dreams» de 1989.

Écoutez le meilleur de Taylor Swift sur Apple Music et Spotify.