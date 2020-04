Shania Twain annule les dates de résidence à Las Vegas en mai et juin

La résidence de Shania Twain à Las Vegas est en pause jusqu’en août. Une déclaration publiée via les réseaux sociaux du chanteur le samedi 11 avril, a annoncé que toutes les dates de mai et juin du spectacle «Let’s Go!» du chanteur ont été annulées «conformément aux recommandations du CDC concernant les événements». Les détenteurs de billets peuvent recevoir des remboursements au point d’achat dans les 30 jours.

La déclaration se lit comme suit: «À tous mes fans, mon Let’s Go! Les représentations en résidence à Las Vegas prévues du 20 mai au 6 juin au Zappo’s Theatre ne peuvent plus se produire conformément aux recommandations du CDC concernant les événements. J’ai hâte de revenir à Vegas plus tard dans l’année avec mes rendez-vous, mais pour l’instant, il est temps de rester à la maison. Nous sommes tous là dedans. Amour. Shania. “

À l’heure actuelle, la résidence de Shania Twain à Las Vegas au Zappo’s Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino devrait reprendre en août et se terminer en décembre.

Ailleurs dans les nouvelles de Shania Twain, la star a également contribué une performance unique à la spéciale ACM Presents: Our Country du 5 avril. L’émission de deux heures, qui a remplacé l’Academy of Country Music 2020 reportée (ACM) Awards, a présenté un éventail éblouissant de plus de 20 grands noms de la musique country.

La plupart de ces artistes se sont produits dans leurs salons, canapés ou autres lieux de plus en plus familiers pour de tels événements. Carrie Underwood, Miranda Lambert, Thomas Rhett, Little Big Town, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley et Florida Georgia Line étaient parmi les participants. Pour son apparence, Shania s’est assise devant son écurie et a partagé son camée acoustique avec son cheval blond et son chien.

Vêtue d’un chapeau de cow-girl, d’un haut rouge et d’un jean déchiré, la superstar canadienne s’est accompagnée à la guitare acoustique. Elle a chanté un couplet de «Honey, I’m Home», l’un de ses tubes les plus populaires de l’album Come On Over de 1997. Twain est ensuite allée directement dans un segment d’une autre de ses chansons de signature du même ensemble, «Man! Je me sens comme une femme. “Son chien est resté immobile, mais le cheval a montré un intérêt considérable, restant proche de son propriétaire tout au long et même à un moment donné léchant les cordes de sa guitare.

