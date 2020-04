Shannon Larkin de Godsmack: “ Ma plus grande peur de cesser de fumer pensait que je ne m’amuserais plus ”

GODSMACK Shannon Larkin était un invité sur un récent épisode de son coéquipier Sully Ernaémission Internet, appelée “Séances de ville natale”. Au cours de la conversation, le batteur de 52 ans, qui est sobre depuis environ quatre ans maintenant, a été interrogé sur la façon dont il avait géré ce qui peut être une anxiété presque invalidante au début de la guérison. Il a dit Souiller (voir la vidéo ci-dessous): “Nous avons tous les deux parcouru cette ligne de danger, et le danger est une montée d’adrénaline en soi. Donc, bien souvent, je savais que j’arrivais à ce verre qui allait me mettre sur le bord, mais je l’ai bien accueilli. Donc ma plus grande crainte de cesser de fumer était de penser que je ne m’amuserais plus – je ne saurais pas m’amuser. C’est donc de là que vient mon anxiété. Que vais-je faire? Je suis censé être ce rock and roller, mec. C’est moi qui organise la fête, et maintenant je vais être ce gars sobre. Ils vont penser que je suis un cinglé. Donc j’en ai plein d’anxiété.

“Ce que j’ai vraiment fait, c’est que j’ai trouvé la méditation”, a-t-il expliqué. “Et le fait est que peu importe si votre puissance supérieure est cet abat-jour – c’est tout ce que vous ressentez est plus grand que vous que vous pouvez regarder et savoir que vous pouvez continuer et vous amuser et passer un bon moment dans la vie sans aucun genre d’alcool ou de drogues, aussi longtemps que vous pouvez rendre votre moi intérieur heureux. Et pour moi, il s’agissait de méditation et de trouver ma puissance supérieure en laquelle je peux croire – quelque chose pour me donner la foi de réaliser que … Tout est à l’intérieur – le bonheur et l’anxiété, la tristesse, la peur, l’amour – tout est en nous. Si vous y pensez, nous sommes notre propre univers. Il y a le macrocosme, le grand univers là-bas, puis le microcosme, notre univers en nous. Mais tout est un Donc, pour tuer l’anxiété, j’ai trouvé que la principale chose avec laquelle je commence est le pranayama, qui est des exercices de respiration. Et puis vous vous concentrez là-dessus et vous constaterez que tous vos problèmes commencent à s’estomper à mesure que vous vous concentrez sur votre souffle – juste votre souffle. Cela semble simple – c’est simple. s sur votre respiration et comptez quatre entrées, huit sorties. C’est une technique de yoga. Et quand je dis le yoga, je ne veux pas dire toutes ces folles asanas de bretzels, de nouvelles façons de s’asseoir. Ils sont mal à l’aise, mec. Je parle de yoga de l’esprit. Et c’est ce que je pense que les gens ont vraiment besoin d’aller à l’intérieur …

“La thérapie fonctionne,” Shannon ajoutée. “Je ne peux rien dire de mal à propos de la thérapie. Je suis allé en cure de désintoxication pour essayer de surmonter la bosse du moment où je me suis cogné les fesses et je me suis dit:” Je vais mourir et je vais perdre tout ce que j’aime “. y compris vous, le groupe, laissez la famille et les amis – tout. Je savais, et donc j’ai pris cette décision. Et c’est une chose difficile à faire – regardez-vous dans le miroir et admettez-vous que vous avez un problème: ‘Je suis un alcoolique.’ Une fois que vous aurez surmonté cela, cependant, l’anxiété ne disparaîtra que si vous pouvez trouver un moyen de vous calmer de l’intérieur. Et la réponse que j’ai à cela est la méditation. Donnez-lui un coup de feu. “

Erna a parlé Larkinla sobriété dans une récente interview avec Detroit WRIF station de radio. Appel Shannon “une inspiration,” Souiller dit que le batteur a “parcouru un long chemin depuis l’époque où il venait d’avoir ce genre de” F.U. ” attitude punk rock et ne se souciait pas de ce à quoi il ressemblait, à quoi il ressemblait, qu’il insultait quand il buvait. Parce qu’il était un ivrogne. Il était ivre de black-out, et c’est là que c’est dangereux. Tout le monde riait avec lui et pense que c’est drôle qu’il casse des bouteilles et casse des lampes dans les chambres d’hôtel et tout ça, mais en même temps, il ne se souvient de rien, et il appelle les gens des noms horribles. Quand vous êtes ce genre d’alcoolique , ce n’est pas bon, parce que tu vas blesser quelqu’un ou te blesser et tu ne sais même pas que tu l’as fait le lendemain matin. Je suis donc content qu’il ait de l’aide, parce qu’il en avait besoin. “

Erna “Il a consacré suffisamment de sa vie à faire la fête, comme nous tous, et c’était juste un point où vous devez juste grandir et vous devez être plus responsable. Et si vous êtes le genre de personne qui peut prendre quelques verres de temps en temps et apprécier le dîner et du vin et des choses comme ça et ne pas être un idiot, alors tout le pouvoir pour vous. Boire de manière responsable n’est pas une si mauvaise chose – l’alcool peut en fait être vraiment amusant. Mais quand vous êtes un alcoolique dangereux qui a perdu connaissance et que vous ne savez pas ce que vous faites ou ce que vous avez fait le lendemain matin, vous devez comprendre que vous avez une maladie et un problème plus grave et faire quelque chose. l’a pris [upon] lui-même pour y faire face. Nous ne lui avons jamais dit quoi faire, mais il savait que cela se rapprochait, comme – nous ne pouvons pas faire cela beaucoup plus longtemps, car cela arrivait au point où cela interférait avec les affaires. “

Demandé si Larkinboire a failli fracturer le groupe, Erna a déclaré: “Il appelait les mauvaises personnes, ne sachant pas qui était qui … Il appellerait une femme promotrice un ‘c ** t’ et ce genre de chose. Et puis il était entré dans le vestiaire le lendemain tout aux yeux gonflés et fatigués et essaie de jouer comme s’il avait beaucoup d’énergie et qu’il est bon, et nous le regardons juste. Et puis il disait: “D’accord, qu’est-ce que j’ai fait?” Et je répondais: «Eh bien, la première chose que vous devriez probablement faire est d’aller présenter des excuses à cette dame dans le couloir pour l’avoir traitée de pute hier soir. Et puis il dit: “Oh, non!” Et puis il sortait là en rampant. Je pense que c’était le point de rupture. Il est revenu et il s’est simplement enregistré et s’est senti comme s’il devait faire quelque chose. “

GODSMACK a récemment abandonné tous les projets de tournée en 2020 à la suite de la pandémie de coronavirus en cours.

Le groupe passera le reste de l’année à travailler sur un nouvel album tout en préparant un retour sur la route en 2021.

GODSMACKdernier album de, “Quand les légendes se lèvent”, est sorti en avril 2018. Le disque fait suite à celui de 2014 “1000hp” et était GODSMACKla première version de BMG après sa séparation avec sa maison de longue date, République/Universel.