Shaquille O’Neal partage un enregistrement rare de Kobe Bryant Rap de 1998

Shaq se souvient de Kobe Bryant avec un clip de leur collaboration rap à l’époque.

Dans une récente publication sur Instagram, la légende de la NBA, Shaquille O’Neal, se souvenait de son ami et ancien coéquipier Kobe Bryant avec un clip de “3 X’s Dope”, que les deux ont collaboré et publié dans le cadre de l’album Respect de Shaq.

La piste est accompagnée d’une image de Shaq et Kobe, qui semble également être de la fin des années 1990. (Les deux ont joué pour les Los Angeles Lakers entre 1996 et 2004; Respect sorti en septembre 1998.)

Eerily, l’une des paroles de la chanson fait référence à 2020, mais en termes de vision: même les joueurs avec 20/20, ils ne nous voient pas.

Shaq a dit ouvertement qu’il luttait pour gérer le décès de Bryant, disant: “Je n’ai pas mangé, je n’ai pas dormi … Je suis malade en ce moment.”

Pendant leur temps en tant que coéquipiers, Shaq et Bryant étaient largement considérés comme faisant partie des meilleurs joueurs de la NBA. Ils ont mené les Lakers à trois victoires de championnat consécutives sans précédent, en 2000, 2001 et 2002. Cependant, le duo a également connu une querelle très médiatisée, ce qui a rendu leur réconciliation et leur amitié plus impressionnantes encore. Pour être sûr, Bryant a envoyé un texto au fils de Shaq le matin de l’accident d’hélicoptère.

Shaq a longtemps été actif en tant qu’artiste de rap. Son premier album studio, Shaq Diesel, sorti en 1993 et ​​a été rapidement certifié platine. De plus, l’homme de 47 ans a sorti trois autres albums studio, deux compilations et un certain nombre de singles, le plus récent étant une collaboration de 2019 avec Lil Jon et Nghtmre, intitulée “Bang”.